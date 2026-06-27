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Миронов предложил упростить для блогеров порядок маркировки рекламы - РИА Новости, 27.06.2026
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01:21 27.06.2026
Миронов предложил упростить для блогеров порядок маркировки рекламы

Миронов предложил упростить порядок маркировки рекламы для блогеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XV съезде партии - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил упростить для блогеров порядок маркировки интернет-рекламы и сократить отчисления за ее размещение.
  • Предлагается освободить самозанятых граждан, владельцев пабликов и каналов с менее чем 100 тысячами подписчиков от обязанности регистрироваться в личном кабинете оператора рекламных данных и получать идентификатор ERID.
  • Сергей Миронов также предложил снизить или отменить 3-процентный сбор для указанных категорий граждан и объявить амнистию по уже вынесенным постановлениям о назначении административного наказания при условии добросовестной уплаты налогов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить для блогеров порядок маркировки рекламы и сократить отчисления за ее размещение.
Официальное обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с таким предложением имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Полагаем необходимым предложить… изменения в правовое регулирование маркировки интернет-рекламы и порядка осуществления отчислений", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что предлагается упростить для блогеров порядок маркировки интернет-рекламы и освободить их от обязанности регистрироваться в личном кабинете оператора рекламных данных и получать идентификатор ERID.
"От передачи отчетности нужно освободить самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", владельцев пабликов, каналов в социальных сетях и мессенджерах, у которых менее ста тысяч подписчиков", - добавил он.
От избыточной отчетности необходимо, по словам лидера партии, освободить и граждан, размещающих объявления о продаже товаров собственного производства или оказании услуг без привлечения третьих лиц для распространения рекламы.
"Мы предлагаем снизить или полностью отменить 3-процентный сбор в отношении перечисленных категорий граждан", – добавил Миронов.
Кроме того, он сообщил, что предлагается снизить административные санкции, предусмотренные за нарушение правил маркировки интернет-рекламы.
"Не менее важно объявить амнистию по уже вынесенным постановлениям о назначении административного наказания при условии добросовестной уплаты налогов", - подытожил глава думской фракции.
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