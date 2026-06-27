Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил упростить для блогеров порядок маркировки интернет-рекламы и сократить отчисления за ее размещение.

Предлагается освободить самозанятых граждан, владельцев пабликов и каналов с менее чем 100 тысячами подписчиков от обязанности регистрироваться в личном кабинете оператора рекламных данных и получать идентификатор ERID.

Сергей Миронов также предложил снизить или отменить 3-процентный сбор для указанных категорий граждан и объявить амнистию по уже вынесенным постановлениям о назначении административного наказания при условии добросовестной уплаты налогов.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить для блогеров порядок маркировки рекламы и сократить отчисления за ее размещение.

Официальное обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с таким предложением имеется в распоряжении РИА Новости.

"Полагаем необходимым предложить… изменения в правовое регулирование маркировки интернет-рекламы и порядка осуществления отчислений", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что предлагается упростить для блогеров порядок маркировки интернет-рекламы и освободить их от обязанности регистрироваться в личном кабинете оператора рекламных данных и получать идентификатор ERID.

"От передачи отчетности нужно освободить самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", владельцев пабликов, каналов в социальных сетях и мессенджерах, у которых менее ста тысяч подписчиков", - добавил он.

От избыточной отчетности необходимо, по словам лидера партии, освободить и граждан, размещающих объявления о продаже товаров собственного производства или оказании услуг без привлечения третьих лиц для распространения рекламы.

"Мы предлагаем снизить или полностью отменить 3-процентный сбор в отношении перечисленных категорий граждан", – добавил Миронов.

Кроме того, он сообщил, что предлагается снизить административные санкции, предусмотренные за нарушение правил маркировки интернет-рекламы.