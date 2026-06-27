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Глава Минпросвещения назвал главную задачу системы образования - РИА Новости, 27.06.2026
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11:00 27.06.2026
Глава Минпросвещения назвал главную задачу системы образования

Кравцов: задачей образования является обеспечение молодежи основой для роста

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что главная задача системы образования — дать молодежи прочную основу для роста и самореализации.
  • По поручению президента РФ Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи.
  • Министр подчеркнул, что национальный проект "Молодежь и дети" создает условия для самореализации молодых людей в разных областях.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Главная задача системы образования сегодня заключается в том, чтобы дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По поручению президента РФ Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи.
"Главная задача системы образования сегодня – дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр подчеркнул, что большие возможности для развития молодых людей открывает национальный проект "Молодежь и дети", благодаря которому по всей стране создаются условия для самореализации в самых разных областях – в науке, творчестве и спорте.
"Желаю вам ярких побед, новых проектов, движения только вперед и всегда помнить о силе единства! Пусть стремление к знаниям и добрым делам всегда будет вашим надежным ориентиром", - отметил Кравцов.
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