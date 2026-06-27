Глава Минпросвещения назвал главную задачу системы образования

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что главная задача системы образования — дать молодежи прочную основу для роста и самореализации.

По поручению президента РФ Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи.

Министр подчеркнул, что национальный проект "Молодежь и дети" создает условия для самореализации молодых людей в разных областях.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Главная задача системы образования сегодня заключается в том, чтобы дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По поручению президента РФ Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи.

"Главная задача системы образования сегодня – дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Министр подчеркнул, что большие возможности для развития молодых людей открывает национальный проект "Молодежь и дети", благодаря которому по всей стране создаются условия для самореализации в самых разных областях – в науке, творчестве и спорте.