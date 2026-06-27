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Mercedes оставит 90 тысяч сотрудников в Германии без ежегодной премии - РИА Новости, 27.06.2026
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11:16 27.06.2026
Mercedes оставит 90 тысяч сотрудников в Германии без ежегодной премии

Handelsblatt: Mercedes оставит 90 тысяч сотрудников в Германии без премии

© РИА Новости / Алексей КуденкоЗначок немецкого концерна "Мерседес"
Значок немецкого концерна Мерседес - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Значок немецкого концерна "Мерседес". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG оставит около 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии.
  • Компания планирует обсудить с производственным советом продление рабочего времени без компенсационных выплат.
  • По оценкам газеты Handelsblatt, отмена премий может позволить сэкономить более десяти миллионов евро.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG отставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии, а также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на внутренний документ.
На прошлой неделе агентство Блумберг передавало, что производитель может ослабить гарантии занятости сотрудников в рамках дополнительных мер сокращения расходов.
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"Около 90 тысяч наемных работников поставщика автомобилей Mercedes-Benz в Германии будут вынуждены остаться без своих ежегодных дополнительных июльских выплат... У работодателя в сложной экономической ситуации есть возможность отложить или отменить эту выплату. Mercedes планирует выплату только в следующем апреле, однако оставляет за собой право и вовсе отменить ее", - говорится в публикации со ссылкой на циркулярное письмо.
Как отмечает Handelsblatt, неясно, сколько денег таким образом получится сэкономить, но по оценкам газеты, эта сумма может составить более десяти миллионов евро.
"Кроме того, руководство также намерено принять еще более масштабные меры и в ближайшие недели обсудить с производственным советом продление рабочего времени без компенсационных выплат... Согласно коллективному трудовому договору, сотрудники Mercedes сейчас работают 35 часов в неделю", - пишет издание.
Во вторник в интервью Handelsblatt бывший генеральный директор компании Мартин Брудермюллер заявил о необходимости возврата к 40-часовой рабочей неделе.
В апреле Mercedes-Benz Group AG сообщил, что его квартальная чистая прибыль снизилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,4 миллиарда евро.
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