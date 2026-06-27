Студенты УрФУ остались без мантий для выпускного из-за форс-мажора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) остались без традиционных мантий для выпускного из-за сорванных поставок, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В пресс-службе вуза уточнили, что теперь договор с поставщиком расторгается, а все полученные комплекты будут ему возвращены.