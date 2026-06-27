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Студенты УрФУ остались без мантий для выпускного из-за форс-мажора - РИА Новости, 27.06.2026
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22:10 27.06.2026
Студенты УрФУ остались без мантий для выпускного из-за форс-мажора

Студенты УрФУ остались без мантий для выпускного из-за сорванных поставок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки мантий для выпускного в УрФУ были сорваны.
  • Из-за этого было принято решение отказаться от использования мантий на мероприятии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) остались без традиционных мантий для выпускного из-за сорванных поставок, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Поставка мантий для выпускного УрФУ была сорвана, из-за чего мы вынуждены были поменять формат праздника. К утру в нашем распоряжении была только часть от заказанного для выпускников количества. Организационный комитет праздника принял решение отменить использование мантий совсем. Все, включая ректорат, будут в одинаковых условиях, чтобы сохранить единство и солидарность", – рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе вуза уточнили, что теперь договор с поставщиком расторгается, а все полученные комплекты будут ему возвращены.
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