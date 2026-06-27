Рейтинг@Mail.ru
Мадьяр утверждает, что венгры поддерживают ограничение депутатских сроков - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:51 27.06.2026
Мадьяр утверждает, что венгры поддерживают ограничение депутатских сроков

Мадьяр: венгры поддерживают ограничение депутатских сроков 12 годами

© AP Photo / Omar HavanaПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что большинство населения поддерживает ограничение сроков нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
  • На сайте правительства проводится опрос по поводу 17-й поправки в конституцию Венгрии, которая предлагает, в частности, ограничить депутатские сроки 12 годами.
  • В 95 % из 10 тысяч комментариев по 17-й поправке к конституции поддерживается ограничение срока полномочий депутатов.
БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на основании опроса, проводимого на сайте правительства, утверждает, что большинство населения в Венгрии поддерживает ограничение сроков нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
На сайте правительства проводится опрос, который завершится в полночь в субботу (01.00 мск в субботу), гражданам предлагают отправить на почту правительства письмо и выразить свое мнение по поводу 17-й поправки в конституцию Венгрии. В ней правящая партия "Тиса" предлагает отправить в отставку президента страны Тамаша Шуйока, ограничить депутатские сроки 12 годами, а также усилить меры по борьбе с коррупцией и повысить независимость судов.
"В 95% из 10 тысяч комментариев по 17-й поправке к конституции поддерживается ограничение срока полномочий депутатов", - написал Мадьяр в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Венгерские эксперты по аналогии с законом "имени Орбана" о запрете занимать пост премьера дольше восьми лет называют его законопроектом "имени "Фидеса", поскольку он не позволит многим депутатам от партии экс-премьера Виктора Орбана баллотироваться в следующем цикле.
В настоящее время ограничений по времени пребывания на должности депутата парламента Венгрии нет. Например, Орбан и некоторые его однопартийцы был депутатами парламента 36 лет с 1990 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Глава Венгрии подписал поправку, запрещающую новый срок Орбана
20 июня, 07:00
 
В миреВенгрияРоссияПетер МадьярВиктор ОрбанТамаш ШуйокFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала