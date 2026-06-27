Мадьяр утверждает, что венгры поддерживают ограничение депутатских сроков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что большинство населения поддерживает ограничение сроков нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
- На сайте правительства проводится опрос по поводу 17-й поправки в конституцию Венгрии, которая предлагает, в частности, ограничить депутатские сроки 12 годами.
- В 95 % из 10 тысяч комментариев по 17-й поправке к конституции поддерживается ограничение срока полномочий депутатов.
БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на основании опроса, проводимого на сайте правительства, утверждает, что большинство населения в Венгрии поддерживает ограничение сроков нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
На сайте правительства проводится опрос, который завершится в полночь в субботу (01.00 мск в субботу), гражданам предлагают отправить на почту правительства письмо и выразить свое мнение по поводу 17-й поправки в конституцию Венгрии. В ней правящая партия "Тиса" предлагает отправить в отставку президента страны Тамаша Шуйока, ограничить депутатские сроки 12 годами, а также усилить меры по борьбе с коррупцией и повысить независимость судов.
"В 95% из 10 тысяч комментариев по 17-й поправке к конституции поддерживается ограничение срока полномочий депутатов", - написал Мадьяр в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Венгерские эксперты по аналогии с законом "имени Орбана" о запрете занимать пост премьера дольше восьми лет называют его законопроектом "имени "Фидеса", поскольку он не позволит многим депутатам от партии экс-премьера Виктора Орбана баллотироваться в следующем цикле.
В настоящее время ограничений по времени пребывания на должности депутата парламента Венгрии нет. Например, Орбан и некоторые его однопартийцы был депутатами парламента 36 лет с 1990 года.
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