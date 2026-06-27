В Лондоне автомобиль сбил несколько пешеходов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Лондоне произошло ДТП с наездом на пешеходов, в результате которого пять человек пострадали.
- Водитель, 34-летний британец сомалийского происхождения, был задержан по подозрению в опасном вождении и покушении на убийство.
ЛОНДОН, 27 июн - РИА Новости. Британская полиция сообщила о задержании мужчины сомалийского происхождения после наезда машины на пешеходов в Лондоне.
Ранее машина наехала не пешеходов в районе Илинг на западе Лондона. По информации Скотленд-Ярда, в результате инцидента пять человек пострадали.
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"Машина, совершившая наезд, не остановилась на месте происшествия, но вскоре была остановлена в близлежащем парке Грейндж. Водитель, 34-летний британец сомалийского происхождения, был задержан по подозрению в опасном вождении и покушении на убийство", - говорится в заявлении столичной службы полиции, опубликованном в соцсети X.
Отмечается, что в связи с характером инцидента полицейские связывались с сотрудниками лондонской контртеррористической полиции, однако на данный момент произошедшее не рассматривается как акт терроризма.
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