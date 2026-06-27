В Подмосковье прооперировали лисенка, попавшего под машину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лисенка, попавшего под машину в Подмосковье и получившего переломы, прооперировали.
- Животному установлены фиксирующие пластины, а самый сложный перелом зафиксирован аппаратом внешней фиксации.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лисенка, попавшего под машину в Подмосковье и получившего переломы, прооперировали, его ожидают лечение и реабилитация, сообщили в парке львов "Земля прайда".
По данным парка, машина сбила лисенка, после чего животное осталось лежать у дороги. Затем неравнодушные люди передали его специалистам, у лисенка обнаружили множественные открытые переломы, переломы со смещением.
"Мы "собрали" все переломы за одну операцию, чтобы не разбивать это на несколько этапов и не мучить его. Установлены современные фиксирующие пластины, которые держат поломанную кость в одном положении. Самый сложный перелом пришлось зафиксировать более массивной конструкцией - аппаратом внешней фиксации", - говорится в Telegram-канале парка.
Согласно сообщению, впереди лисенка ожидают долгие лечение и реабилитация.
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