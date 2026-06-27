В Подмосковье прооперировали лисенка, попавшего под машину

По данным парка, машина сбила лисенка, после чего животное осталось лежать у дороги. Затем неравнодушные люди передали его специалистам, у лисенка обнаружили множественные открытые переломы, переломы со смещением.

"Мы "собрали" все переломы за одну операцию, чтобы не разбивать это на несколько этапов и не мучить его. Установлены современные фиксирующие пластины, которые держат поломанную кость в одном положении. Самый сложный перелом пришлось зафиксировать более массивной конструкцией - аппаратом внешней фиксации", - говорится в Telegram-канале парка.