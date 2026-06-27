В Липецкой области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Липецкой области отменена ракетная опасность, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
- Губернатор Липецкой области заявил о сохранении угрозы атаки БПЛА.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Отбой ракетной опасности", - написал он в канале на платформе "Макс".
При этом губернатор сообщил о сохранении угрозы атаки БПЛА по всей Липецкой области.
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22 июня 2022, 17:18