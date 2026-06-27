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Ликсутов: Москва помогла расширить производство театрального грима - РИА Новости, 27.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:15 27.06.2026
Ликсутов: Москва помогла расширить производство театрального грима

Максим Ликсутов: производство театрального грима расширили при поддержке Москвы

© пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыПроизводство профессионального грима и декоративной косметики в Москве
Производство профессионального грима и декоративной косметики в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Производство профессионального грима и декоративной косметики в Москве
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Производитель профессионального грима и декоративной косметики "ФТКОСМЕТИК" разместил свои мощности на новой высокотехнологичной площадке, а также привлек инвестиции для расширения технологической и продуктовой базы, нацеленной на экспорт, воспользовавшись инструментами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он рассказал, что по поручению столичного мэра Сергея Собянина город оказывает всестороннюю помощь московским предприятиям.
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"Единственная в стране фабрика театрального грима при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства перенесла свое производство на новую столичную площадку, которую планирует дооснастить новыми современными линиями варочного, фасовочного и упаковочного оборудования. Привлеченные инвестиции будут направлены на расширение контрактного и экспортного направления компании, которая успешно работает на рынке уже более 12 лет", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.
Отмечается, что портфель продукции предприятия включает товары для праздничных образов: несколько видов искусственной крови, воск для имитации шрамов и ран, краски для профессионального и аквагрима, а также декоративные средства, в том числе глиттер-гели.
В свою очередь, гендиректор компании Артем Самодуров рассказал, что на сегодняшний день основные направления работы предприятия — развитие лаборатории по разработке декоративной косметики, расширение ассортимента под собственной торговой маркой и создание новых продуктов в сегменте масс-маркет.
Один из ключевых инструментов поддержки Фонда — программа компенсации процентной ставки (в размере 50 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ) по инвестиционным кредитам, уточнили в пресс-службе департамента. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, а максимальная сумма, подлежащая компенсации, — пять миллиардов рублей.
Ранее Ликсутов сообщил, что столичные промышленные площадки привлекли более 55 миллиардов рублей инвестиций на модернизацию и расширение с начала этого года при помощи МФППиП.
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