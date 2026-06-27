Ликсутов: Москва помогла расширить производство театрального грима

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Производитель профессионального грима и декоративной косметики "ФТКОСМЕТИК" разместил свои мощности на новой высокотехнологичной площадке, а также привлек инвестиции для расширения технологической и продуктовой базы, нацеленной на экспорт, воспользовавшись инструментами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что по поручению столичного мэра Сергея Собянина город оказывает всестороннюю помощь московским предприятиям.

"Единственная в стране фабрика театрального грима при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства перенесла свое производство на новую столичную площадку, которую планирует дооснастить новыми современными линиями варочного, фасовочного и упаковочного оборудования. Привлеченные инвестиции будут направлены на расширение контрактного и экспортного направления компании, которая успешно работает на рынке уже более 12 лет", — сказал Ликсутов , его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Отмечается, что портфель продукции предприятия включает товары для праздничных образов: несколько видов искусственной крови, воск для имитации шрамов и ран, краски для профессионального и аквагрима, а также декоративные средства, в том числе глиттер-гели.

В свою очередь, гендиректор компании Артем Самодуров рассказал, что на сегодняшний день основные направления работы предприятия — развитие лаборатории по разработке декоративной косметики, расширение ассортимента под собственной торговой маркой и создание новых продуктов в сегменте масс-маркет.

Один из ключевых инструментов поддержки Фонда — программа компенсации процентной ставки (в размере 50 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ) по инвестиционным кредитам, уточнили в пресс-службе департамента. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, а максимальная сумма, подлежащая компенсации, — пять миллиардов рублей.