Лантратова стала членом комиссии по делам несовершеннолетних

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вошла в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
- В состав комиссии также вошли первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский и заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
- Из состава комиссии исключены Сергей Вершинин, Александр Горовой и Татьяна Москалькова.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вошла в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, следует из распоряжения правительства России.
"Внести в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав... Лантратову Я.В. - уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (по согласованию)", - говорится в тексте документа на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, членами комиссии также стали первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, а также заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
В распоряжении также указано, что новая должность члена комиссии Александра Спивака - председатель совета "Национального фонда защиты детей от жестокого обращения" (по согласованию).
Отмечается, что из состава комиссии исключаются экс-замглавы МИД, посол России в Турции Сергей Вершинин, бывший первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой и экс-омбудсмен России Татьяна Москалькова.