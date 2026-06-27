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Лантратова стала членом комиссии по делам несовершеннолетних - РИА Новости, 27.06.2026
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17:35 27.06.2026
Лантратова стала членом комиссии по делам несовершеннолетних

Омбудсмен Лантратова вошла в состав комиссии по делам несовершеннолетних

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вошла в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
  • В состав комиссии также вошли первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский и заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
  • Из состава комиссии исключены Сергей Вершинин, Александр Горовой и Татьяна Москалькова.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вошла в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, следует из распоряжения правительства России.
"Внести в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав... Лантратову Я.В. - уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (по согласованию)", - говорится в тексте документа на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, членами комиссии также стали первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, а также заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
В распоряжении также указано, что новая должность члена комиссии Александра Спивака - председатель совета "Национального фонда защиты детей от жестокого обращения" (по согласованию).
Отмечается, что из состава комиссии исключаются экс-замглавы МИД, посол России в Турции Сергей Вершинин, бывший первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой и экс-омбудсмен России Татьяна Москалькова.
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