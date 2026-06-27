Лантратова стала членом комиссии по делам несовершеннолетних

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вошла в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

В состав комиссии также вошли первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский и заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Из состава комиссии исключены Сергей Вершинин, Александр Горовой и Татьяна Москалькова.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вошла в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, следует из распоряжения правительства России.

"Внести в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав... Лантратову Я.В. - уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (по согласованию)", - говорится в тексте документа на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, членами комиссии также стали первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко , замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, а также заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

В распоряжении также указано, что новая должность члена комиссии Александра Спивака - председатель совета "Национального фонда защиты детей от жестокого обращения" (по согласованию).