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Лантратова рассказала о взаимодействии с Лубинцом - РИА Новости, 27.06.2026
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16:50 27.06.2026
Лантратова рассказала о взаимодействии с Лубинцом

Лантратова: контакты с Лубинцом помогли улучшить содержание пленных на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взаимодействие Лантратовой с украинским омбудсменом Лубинцом способствовало улучшению состояния и качества содержания военнопленных на Украине.
  • Пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ее взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом способствовало улучшению состояния и качества содержания военнопленных на Украине.
Федеральный омбудсмен в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
"Мы оба (с Лубинцом - ред.) переживаем за состояние их (военнопленных - ред.) здоровья. Наши взаимные действия приводят к тому, что состояние и качество их содержания улучшается. Это, наверное, самое важное", - сказала она журналистам.
Лантратова отметила, что в рамках диалога с Лубинцом также удается осуществлять взаимные посещения военнопленных, передавать документы, посылки и письма для них.
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В миреРоссияУкраинаКурская областьДмитрий ЛубинецЯна Лантратова
 
 
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