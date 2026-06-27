Лантратова рассказала о взаимодействии с Лубинцом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взаимодействие Лантратовой с украинским омбудсменом Лубинцом способствовало улучшению состояния и качества содержания военнопленных на Украине.
- Пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ее взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом способствовало улучшению состояния и качества содержания военнопленных на Украине.
Федеральный омбудсмен в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
"Мы оба (с Лубинцом - ред.) переживаем за состояние их (военнопленных - ред.) здоровья. Наши взаимные действия приводят к тому, что состояние и качество их содержания улучшается. Это, наверное, самое важное", - сказала она журналистам.
Лантратова отметила, что в рамках диалога с Лубинцом также удается осуществлять взаимные посещения военнопленных, передавать документы, посылки и письма для них.