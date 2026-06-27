Лантратова рассказала о взаимодействии с Лубинцом

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ее взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом способствовало улучшению состояния и качества содержания военнопленных на Украине.

"Мы оба (с Лубинцом - ред.) переживаем за состояние их (военнопленных - ред.) здоровья. Наши взаимные действия приводят к тому, что состояние и качество их содержания улучшается. Это, наверное, самое важное", - сказала она журналистам.