Краткий пересказ от РИА ИИ Яна Лантратова рассказала о прямом общении с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом через смс или звонок.

По ее словам, оперативное решение вопросов позволяет людям быстрее получать необходимую помощь и поддержку.

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что в их общении с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом нет "бюрократических проволочек", при необходимости они связываются через смс или звонок.

« "Самое главное, никаких бюрократических проволочек (в коммуникации с Лубинцом - ред.) нет. Мы обмениваемся информацией, если нужно, в формате смс или звонка", - сказала Лантратова журналистам.

По ее словам, все вопросы решаются оперативно, ответы от украинской стороны порой можно получить за один-два дня.