Лантратова рассказала о диалоге с Лубинцом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова рассказала о прямом общении с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом через смс или звонок.
- По ее словам, оперативное решение вопросов позволяет людям быстрее получать необходимую помощь и поддержку.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что в их общении с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом нет "бюрократических проволочек", при необходимости они связываются через смс или звонок.
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"Самое главное, никаких бюрократических проволочек (в коммуникации с Лубинцом - ред.) нет. Мы обмениваемся информацией, если нужно, в формате смс или звонка", - сказала Лантратова журналистам.
По ее словам, все вопросы решаются оперативно, ответы от украинской стороны порой можно получить за один-два дня.
"Это значит, что люди быстрее могут получить необходимую помощь и поддержку", - добавила российский омбудсмен.