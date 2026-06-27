Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия вернула всех похищенных Украиной жителей Курской области, сообщила Лантратова.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 27 июн — РИА Новости. Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
"Мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи", — рассказала она.
© Фото : Яна Лантратова/MAXЖители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
Ранее сегодня омбудсмен сообщила, что Киев передал Москве семерых россиян: пятерых жителей Курской области и двоих из других регионов. На Украину отправится такое же количество человек.
Как уточнил Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. При этом судьба еще 320 человек остается неизвестной.