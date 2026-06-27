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Россия вернула всех похищенных Украиной жителей Курской области - РИА Новости, 27.06.2026
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14:29 27.06.2026 (обновлено: 15:00 27.06.2026)
Россия вернула всех похищенных Украиной жителей Курской области

Лантратова: вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт

© Фото : Яна Лантратова/MAXЖители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Яна Лантратова/MAX
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия вернула всех похищенных Украиной жителей Курской области, сообщила Лантратова.
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 27 июн — РИА Новости. Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
"Мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи", — рассказала она.
© Фото : Яна Лантратова/MAXЖители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Яна Лантратова/MAX
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, возвращаются в Россию
Ранее сегодня омбудсмен сообщила, что Киев передал Москве семерых россиян: пятерых жителей Курской области и двоих из других регионов. На Украину отправится такое же количество человек.
Как уточнил Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. При этом судьба еще 320 человек остается неизвестной.
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