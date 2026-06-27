Россия вернула всех похищенных Украиной жителей Курской области

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 27 июн — РИА Новости. Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Как уточнил Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. При этом судьба еще 320 человек остается неизвестной.