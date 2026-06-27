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Лантратова помогла многодетному отцу вернуться с СВО домой к жене и детям - РИА Новости, 27.06.2026
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09:55 27.06.2026
Лантратова помогла многодетному отцу вернуться с СВО домой к жене и детям

Лантратова помогла многодетному отцу вернуться домой после ранения в зоне СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла многодетному отцу вернуться домой к семье.
  • Владислав, проходящий службу в зоне боевых действий, получил ранение, его состояние здоровья стало ухудшаться, а дома его помощи ждали жена и дети.
  • Супругу бойца Надежду попросили помочь уволить мужа с военной службы по семейным обстоятельствам, и после обращения в Министерство обороны России Владислава отправили в отставку.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла многодетному отцу, участвовавшему в спецоперации, вернуться домой к жене, которой требовалась помощь с детьми, в том числе с новорожденным ребенком.
По информации омбудсмена, Владислав проходил службу в зоне боевых действий, где получил ранение, в связи с чем позже его состояние здоровья стало ухудшаться. Тем временем у него родился третий ребенок, и дома его помощи ждали жена и дети.
"К нам обратилась супруга бойца Надежда. Просила помочь уволить мужа с военной службы по семейным обстоятельствам. Мы направили запрос в Министерство обороны России. В итоге Владислава отправили в отставку. Теперь он сможет вернуться к семье и заняться восстановлением здоровья", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила Министерство обороны России за оперативную реакцию.
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