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В Кузбассе водолазы ищут пропавшего на сапсерфе мужчину - РИА Новости, 27.06.2026
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10:22 27.06.2026
В Кузбассе водолазы ищут пропавшего на сапсерфе мужчину

Водолазы ищут мужчину на Бирюзовом озере в Кемеровской области

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водолазы ищут пропавшего на сапсерфе мужчину на Бирюзовом озере вблизи города Междуреченск Кемеровской области.
  • Ранее семь групп добровольцев проверили береговую линию озера, но безуспешно, а 26 июня к поискам приступили водолазы; на озере был найден сапсерф.
КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Водолазы ищут сканерами пропавшего на сапсерфе мужчину на Бирюзовом озере вблизи города Междуреченск Кемеровской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили РИА Новости, что мужчина пропал 21 июня. Заявка на его поиск поступила 22 июня. Береговую линию озера проверили семь групп добровольцев - безуспешно. К поискам пропавшего 26 июня приступили водолазы. Также сообщалось, что в четверг на озере был найден сапсерф - предположительно, принадлежащая мужчине доска.
"Обследуют (озеро – ред.) специальным прибором – сканером", - рассказал собеседник агентства.
Бирюзовое озеро в Междуреченске - это затопленный угольный карьер, его глубина составляет более 50 метров.
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