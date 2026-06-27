В Кузбассе водолазы ищут пропавшего на сапсерфе мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водолазы ищут пропавшего на сапсерфе мужчину на Бирюзовом озере вблизи города Междуреченск Кемеровской области.
- Ранее семь групп добровольцев проверили береговую линию озера, но безуспешно, а 26 июня к поискам приступили водолазы; на озере был найден сапсерф.
КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Водолазы ищут сканерами пропавшего на сапсерфе мужчину на Бирюзовом озере вблизи города Междуреченск Кемеровской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили РИА Новости, что мужчина пропал 21 июня. Заявка на его поиск поступила 22 июня. Береговую линию озера проверили семь групп добровольцев - безуспешно. К поискам пропавшего 26 июня приступили водолазы. Также сообщалось, что в четверг на озере был найден сапсерф - предположительно, принадлежащая мужчине доска.
"Обследуют (озеро – ред.) специальным прибором – сканером", - рассказал собеседник агентства.
Бирюзовое озеро в Междуреченске - это затопленный угольный карьер, его глубина составляет более 50 метров.
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