В Кузбассе водолазы ищут пропавшего на сапсерфе мужчину

Ранее в поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили РИА Новости, что мужчина пропал 21 июня. Заявка на его поиск поступила 22 июня. Береговую линию озера проверили семь групп добровольцев - безуспешно. К поискам пропавшего 26 июня приступили водолазы. Также сообщалось, что в четверг на озере был найден сапсерф - предположительно, принадлежащая мужчине доска.