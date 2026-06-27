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Кувшинова завоевала золото юниорского ЧЕ по прыжкам в воду - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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17:54 27.06.2026
Кувшинова завоевала золото юниорского ЧЕ по прыжкам в воду

Кувшинова взяла золото в прыжках в воду с 10-метровой вышки на ЧЕ среди юниоров

© Фото : ГБУ ДО ПО СШОР водных видов спорта/ВКонтактеМаргарита Кувшинова
Маргарита Кувшинова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : ГБУ ДО ПО СШОР водных видов спорта/ВКонтакте
Маргарита Кувшинова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
  • В соревнованиях среди девушек до 15 лет Кувшинова набрала 348,25 балла.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
В соревнованиях среди девушек до 15 лет Кувшинова набрала 348,25 балла. Второе место заняла представительница Венгрии Лука Фехер (319,15), тройку лидеров замкнула Александра Пузь из Белоруссии (306,90).
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