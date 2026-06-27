Кувшинова завоевала золото юниорского ЧЕ по прыжкам в воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
- В соревнованиях среди девушек до 15 лет Кувшинова набрала 348,25 балла.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
В соревнованиях среди девушек до 15 лет Кувшинова набрала 348,25 балла. Второе место заняла представительница Венгрии Лука Фехер (319,15), тройку лидеров замкнула Александра Пузь из Белоруссии (306,90).
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.