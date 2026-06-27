Спасение от жары: где можно купаться в столице и Подмосковье

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Жара в Москве приближается к рекордным значениям. Столбик термометра днем — выше 30 градусов. Найти тень и освежиться — весьма объяснимое желание горожан. Подразделения Роспотребнадзора столицы и Подмосковья открыли около трех десятков мест для купания. Ведомство гарантирует, что пляжи там безопасны и хорошо оборудованы. Где провести жаркие выходные у воды, потратив на дорогу на автомобиле или электричке от получаса до двух, — в материале РИА Новости.

Москва

В Москве не слишком много зон отдыха, где можно не просто загорать или заниматься спортом, а именно купаться. Их перечень есть на сайте столичного Роспотребнадзора.

Контролирующие органы проверяют качество воды в течение сезона. К началу июня таких территорий для пляжного отдыха и купания было девять, но сейчас осталось всего семь.

Так, 3 июня чиновники запретили отдых на воде в Тропарево, в пруду Теплостанский. Вскоре, 5 июня, был закрыт пляж "Динамо", сообщил столичный Роспотребнадзор. Причина общая — вода "не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям", говорится в релизах ведомства. Отдельно подчеркивается, что территорию вокруг можно использовать для пляжного отдыха, прогулок, занятий спортом, но плавать запрещено.

Зато купаться можно в следующих местах:

· Озеро "Белое" (ВАО);

· Путяевский пруд № 1 (ВАО);

· Большой городской пруд (ЗелАО);

· Школьное озеро (ЗелАО);

· Серебряный бор-2 (СЗАО);

· Серебряный бор-3 (СЗАО);

· Пионерский пруд (ЦАО).

Пробы воды и песка там отвечают санитарным требованиям, отмечают в Роспотребнадзоре.

Подмосковье

В Московской области безопасных для купания водоемов в несколько раз больше, чем в столице. Региональный Роспотребнадзор 5 июня назвал 21 такую зону отдыха, выдав им заключения о соответствии объекта санитарным нормам.

Кроме того, признание пляжа пригодным для купания подразумевает, что там установлены кабинки для переодевания, общественные туалеты, душевые, урны. Раз в день владельцы должны убирать эту территорию.

Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево шесть мест, где в жаркий день горожане и туристы могут безопасно купаться. Это озеро Исаакиевское, водоемы "Горский" и "Мечта", карьеры "Амазонка", "Нажицы" и "Золотые пески".

Егорьевск

В Егорьевске к приему гостей подготовлены три зоны отдыха, где можно плавать. Это Княжеский пруд, правый берег реки Десна вблизи деревни Челохово и правый берег реки Люблевка вблизи деревни Семеновская.

Павловский Посад

В Павловском Посаде четыре территории, пригодные для отдыха с купанием. Три из них — это обводненные карьеры "Байкал", "Евсеевский" и "Васютино". Еще одна — озеро Стахановское, что недалеко от Электрогорска.

Шатура

В Шатуре к приему отдыхающих подготовлено две зоны отдыха, где можно поплавать. Обе — на озере Белое: возле санатория "Озеро Белое" и в Центре отдыха и оздоровления "Изумрудный".

Сергиев Посад

В Сергиевом Посаде контролирующие органы разрешили купаться в озере, которое называют Загорским морем. Два пляжа признаны безопасными — со стороны микрорайона Семхоз и СНТ "Энергетик".

Талдом, Зарайск, Фрязино, Лыткарино

В этих городах санитарным нормам соответствует всего по одному водоему. Во Фрязино это озеро Большое, в Зарайске — муниципальный пляж на улице Правобережной, а в Талдоме — водоем в парке культуры и отдыха "Солнечный берег". В Лыткарино поклонникам окунуться в жару придется отправиться на карьер "Волкуша".