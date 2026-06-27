В Крыму отменили предупреждение о беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму объявили предупреждение о беспилотной опасности днем в субботу.
- Предупреждение отменили спустя шесть часов в 17:40 по московскому времени.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Предупреждение о беспилотной опасности отменили в Крыму спустя шесть часов, сообщает МЧС России.
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"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Предупреждение объявили днем в субботу и отменили спустя шесть часов в 17.40 мск.
Движение по Крымскому мосту возобновили
Вчера, 17:03