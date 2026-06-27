Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отменили предупреждение о беспилотной опасности - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 27.06.2026
В Крыму отменили предупреждение о беспилотной опасности

В Крыму отменили угрозу атаки беспилотников спустя шесть часов

© РИА Новости / Синицын | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Синицын
Перейти в медиабанк
Ялта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму объявили предупреждение о беспилотной опасности днем в субботу.
  • Предупреждение отменили спустя шесть часов в 17:40 по московскому времени.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Предупреждение о беспилотной опасности отменили в Крыму спустя шесть часов, сообщает МЧС России.
«

"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.

Предупреждение объявили днем в субботу и отменили спустя шесть часов в 17.40 мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Движение по Крымскому мосту возобновили
Вчера, 17:03
 
Республика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала