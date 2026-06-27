В "Краснодаре" высказались о возможном трансфере Сперцяна

Краткий пересказ от РИА ИИ Селекционная служба ФК «Краснодар» не получала официальных предложений по трансферу Эдуарда Сперцяна.

Максим Бузникин не подтвердил интерес европейских клубов к Сперцяну и Стасу Агкацеву.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин заявил РИА Новости, что клуб не получал официальных предложений по трансферу армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна.

"Пока официальных предложений по Сперцяну не поступало. Не готов ничего комментировать по Стасу Агкацеву. Не вижу даже поводов для вопросов. Ничего об интересе из Европы не знаю - читаю об этом в газетах. Никак это не комментирую. Для меня это просто строка в новостях", - заявил Бузникин.

Сперцян является воспитанником "Краснодара" и выступает за основную команду клуба с лета 2021 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. В прошедшем сезоне 26-летний полузащитник забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) по системе "гол+пас" (13+17).