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Центр адаптивных дисциплин открылся на водно-гребной базе в Костроме - РИА Новости, 27.06.2026
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
15:08 27.06.2026
Центр адаптивных дисциплин открылся на водно-гребной базе в Костроме

Уникальный центр адаптивных дисциплин открылся в Костроме

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГребля
Гребля - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КОСТРОМА, 27 июн – РИА Новости. Уникальный центр адаптивных дисциплин открылся на водно-гребной базе в Костроме, сообщила администрация Костромской области.
"Костромская область стала одним из первых регионов, где при поддержке губернатора открылся центр адаптивных дисциплин. По поручению президента России Владимира Путина они создаются по всей стране на базе существующих спортивных объектов. Курирует проект Совет Федерации", - говорится в сообщении.
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В Костромской области центр оборудован на базе недавно реконструированного отделения водно-гребного спорта школы олимпийского резерва имени Александра Голубева, где уже существует отделение для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для абилитации участников и ветеранов спецоперации предусмотрены тренировки на тренажерах по гребле и силовые тренировки для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Созданы все условия для занятий велоспортом, пауэрлифтингом и пулевой стрельбой. В перечень дисциплин также вошли командные и интеллектуальные игры: мини-футбол и классические шахматы с шашками.
"В рамках Народной программы, составленной по предложениям наших земляков, уделяется большое внимание развитию физической культуры костромичей, созданию условий для укрепления их здоровья. Эффективное использование спортивной инфраструктуры, чтобы ребята-участники специальной военной операции и ребята с ограничениями по здоровью могли здесь заниматься - очень важное и нужное направление", – отметил председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.
Процесс создания центра на каждом этапе курировали сенаторы Николай Журавлев и Светлана Кириллова.
"Очень большое внимание уделяем вопросам адаптивного спорта, не только защитников Отечества, но и их семей. Потому что это один из этапов реабилитации и социализации. Спасибо огромное губернатору Сергею Константиновичу Ситникову, который первый понял, насколько это нужно и важно нашей области", – отметила Светлана Кириллова.
Центр развернет свою работу сразу по шести ключевым направлениям, охватывающим как водные, так и сухопутные виды спорта. Сердцем базы остается гребля, отмечают специалисты.
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