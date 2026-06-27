ВС России уничтожили десятки единиц артиллерии ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Десятки единиц ствольной и реактивной артиллерии ВСУ уничтожены силами подразделения под Константиновкой за прошедший месяц, рассказал РИА Новости командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона "Южной" группировки с позывным Порог.

По его словам, любая техника противника и скопления живой силы в зоне обнаружения уничтожается как при помощи ствольной и реактивной артиллерии, так и с применением барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет".