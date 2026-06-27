Краткий пересказ от РИА ИИ
- За последний месяц на Константиновском направлении было уничтожено более 20 артиллерийских орудий.
- Уничтожены десятки реактивных систем залпового огня, включая установку «Вампир», и боевые бронированные машины.
- Константиновка, расположенная на севере ДНР, играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Десятки единиц ствольной и реактивной артиллерии ВСУ уничтожены силами подразделения под Константиновкой за прошедший месяц, рассказал РИА Новости командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона "Южной" группировки с позывным Порог.
"За последний месяц на Константиновском направлении было уничтожено более 20 артиллерийских орудий как натовского образца, так и советского производства. Десятки реактивных систем залпового огня, среди которых установка "Вампир" (РСЗО производства Чехии - ред.), который был уничтожен расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет". Уничтожены десятки ББМ (боевых бронированных машин - ред.), которые пытались осуществить ротацию и подвоз боеприпасов в Константиновку", - рассказал Порог.
По его словам, любая техника противника и скопления живой силы в зоне обнаружения уничтожается как при помощи ствольной и реактивной артиллерии, так и с применением барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет".
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации - там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.