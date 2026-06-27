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Минобороны рассказало о продвижении в Константиновке - РИА Новости, 27.06.2026
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12:17 27.06.2026 (обновлено: 13:56 27.06.2026)
Минобороны рассказало о продвижении в Константиновке

ВС России за сутки освободили 70 зданий в Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы "Юга" за сутки освободили 70 зданий в Константиновке, сообщили в Минобороны.
  • Они уничтожили до 90 боевиков ВСУ, две САУ, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станцию РЭБ.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск освободили 70 зданий в Константиновке, сообщило Минобороны.
"Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта", — говорится в заявлении.
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За сутки потери украинской армии составили до 90 боевиков, две самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станция РЭБ, добавили в ведомстве.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
На этой неделе Владимир Путин заявил, что российские военные поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению города.
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