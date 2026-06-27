Минобороны рассказало о продвижении в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы "Юга" за сутки освободили 70 зданий в Константиновке, сообщили в Минобороны.

Они уничтожили до 90 боевиков ВСУ, две САУ, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станцию РЭБ.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск освободили 70 зданий в Константиновке, сообщило Бойцы Южной группировки войск освободили 70 зданий в Константиновке, сообщило Минобороны

"Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта", — говорится в заявлении.

За сутки потери украинской армии составили до 90 боевиков, две самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станция РЭБ, добавили в ведомстве.

Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка . Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.