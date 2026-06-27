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"Открыто признает, что ЕС ведет войну против России, полностью финансируя этот прокси-конфликт. России это и так было известно, но такая степень высокомерия, открыто признавать свои собственные грехи и гордиться ими, — это чистое зло", — прокомментировал он в соцсети X ее выступление на международной конференции по Украине, прошедшей в Гданьске.