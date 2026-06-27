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"Чистое зло". На Западе сделали резкое заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 27.06.2026
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09:25 27.06.2026
"Чистое зло". На Западе сделали резкое заявление о конфликте с Россией

Мема назвал признание фон дер Ляйен о поддержке Украины чистым злом

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о поддержке Украины.
  • Мема пожаловался, что ЕС тратит деньги на боевые действия вместо восстановления своей экономики.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема подверг жесткой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о поддержке Украины.
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"Открыто признает, что ЕС ведет войну против России, полностью финансируя этот прокси-конфликт. России это и так было известно, но такая степень высокомерия, открыто признавать свои собственные грехи и гордиться ими, — это чистое зло", — прокомментировал он в соцсети X ее выступление на международной конференции по Украине, прошедшей в Гданьске.

Финский политик пожаловался, что ЕС тратит деньги на боевые действия, а не на восстановление своей экономики.
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"Европа теперь официально стала союзом войны, и это еще одна причина, почему ее страны должны вернуть себе независимость. Такая Европа должна перестать существовать", — подытожил Мема.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Старый Свет стал главным препятствием на пути к миру на Украине.
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Войну не выиграть". В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому
08:34
 
В миреРоссияУкраинаГданьскМария ЗахароваУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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