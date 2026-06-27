Музейный комплекс под Ростовом, атакованный БПЛА, приостановил работу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Музейный комплекс "Самбекские высоты" под Ростовом, атакованный БПЛА, приостановил работу.
- Экспозиция музея не пострадала, возможно, повреждено мультимедийное оборудование.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Музейный комплекс "Самбекские высоты" под Ростовом, атакованный в субботу беспилотником, приостановил работу, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки.
"Напомню, сама экспозиция не пострадала. Возможно, повреждено мультимедийное оборудование. Пока музейный комплекс приостановил работу", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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