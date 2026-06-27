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В ГД рассказали, как пенсионерам получить компенсацию взноса на капремонт - РИА Новости, 27.06.2026
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04:50 27.06.2026
В ГД рассказали, как пенсионерам получить компенсацию взноса на капремонт

Селезнев: пенсионеры старше 80 лет могут вернуть взнос на капремонт

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капитальный ремонт при соблюдении ряда условий.
  • Для получения компенсации необходимо быть собственником жилья, не работать, жить одному или с неработающими пенсионерами либо инвалидами I и II групп, а также не иметь долгов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взносов по капремонту.
  • Для оформления льготы нужно собрать необходимые документы и подать заявление через МФЦ или «Госуслуги».
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капитальный ремонт, если они живут одни, не работают и не имеют долгов за оплату ЖКУ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).
"В большинстве регионов России неработающие пенсионеры старше 70 лет могут вернуть 50% уплаченных взносов на капремонт, а старше 80 лет - 100%", - заявил РИА Новости Селезнев.
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Парламентарий уточнил, что для получения компенсации надо быть собственником жилья, не работать, быть в возрасте от 70 или 80 лет, жить одному, с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп, не иметь долгов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взносов по капремонту.
"Если с вами зарегистрирован работающий родственник - льгота будет только на вашу долю. Например, прописан внук-студент - льгота только на долю пенсионера, а если внук работает, то льготы не будет вовсе", - отметил он.
Депутат добавил, что для оформления льготы надо проверить себя по всем вышеупомянутым условиям и иметь подтверждающие их документы.
"Соберите документы: паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, выписку из ЕГРН, справку об отсутствии долгов, банковские реквизиты. Подайте заявление через МФЦ или "Госуслуги". Решение принимают за 10-15 рабочих дней. В МФЦ помогут заполнить заявление. Поэтому, если по параметрам проходите, то обязательно оформляйте", - подытожил он.
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