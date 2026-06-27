В ГД рассказали, как пенсионерам получить компенсацию взноса на капремонт

Краткий пересказ от РИА ИИ Пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капитальный ремонт при соблюдении ряда условий.

Для получения компенсации необходимо быть собственником жилья, не работать, жить одному или с неработающими пенсионерами либо инвалидами I и II групп, а также не иметь долгов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взносов по капремонту.

Для оформления льготы нужно собрать необходимые документы и подать заявление через МФЦ или «Госуслуги».

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капитальный ремонт, если они живут одни, не работают и не имеют долгов за оплату ЖКУ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

"В большинстве регионов России неработающие пенсионеры старше 70 лет могут вернуть 50% уплаченных взносов на капремонт, а старше 80 лет - 100%", - заявил РИА Новости Селезнев

Парламентарий уточнил, что для получения компенсации надо быть собственником жилья, не работать, быть в возрасте от 70 или 80 лет, жить одному, с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп, не иметь долгов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взносов по капремонту.

"Если с вами зарегистрирован работающий родственник - льгота будет только на вашу долю. Например, прописан внук-студент - льгота только на долю пенсионера, а если внук работает, то льготы не будет вовсе", - отметил он.

Депутат добавил, что для оформления льготы надо проверить себя по всем вышеупомянутым условиям и иметь подтверждающие их документы.