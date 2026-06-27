Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировограде прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Кировограде на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Кропивницком (название Кировограда после переименования украинскими властями - ред.) слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучит воздушная тревога.
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