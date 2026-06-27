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ВС России нашли способы противодействия американским дронам "Хорнет" - РИА Новости, 27.06.2026
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12:38 27.06.2026 (обновлено: 15:12 27.06.2026)
ВС России нашли способы противодействия американским дронам "Хорнет"

В Краснодарском крае нашли способы борьбы с американскими дронами "Хорнет"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона «Южной» группировки с позывным Порог рассказал, что способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» найдены и продолжают наращиваться.
  • Многоуровневое прикрытие от вражеских FPV-дронов, включая «Хорнеты», активно применяется, и дроны «давятся» станциями радио-электронной борьбы при условии их предварительного включения.
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Способы борьбы с американскими дронами "Хорнет" найдены и продолжают наращиваться, рассказал РИА Новости командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона "Южной" группировки с позывным Порог.
По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий дивизиона от вражеских FPV-дронов любого типа давно отработано и активно применяются.
"Хорнеты" тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они "давятся" РЭБ (станции радио-электронной борьбы - ред.). Единственное, что самое главное, надо заранее его включать. Также радиолокационные станции хорошо засекают, все отображается на картах в онлайн. Нет, это не невидимка. Да, он поначалу наделал много шума, но сейчас уже нашли способы борьбы с ними и продолжаем наращивать", - сказал Порог.
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