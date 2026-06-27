ВС России нашли способы противодействия американским дронам "Хорнет"

"Хорнеты" тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они "давятся" РЭБ (станции радио-электронной борьбы - ред.). Единственное, что самое главное, надо заранее его включать. Также радиолокационные станции хорошо засекают, все отображается на картах в онлайн. Нет, это не невидимка. Да, он поначалу наделал много шума, но сейчас уже нашли способы борьбы с ними и продолжаем наращивать", - сказал Порог.