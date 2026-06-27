"Хезболла" считает соглашение с Израилем позором и потерей суверенитета

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"Это соглашение не имеет никакой силы, должны выполняться положения ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Рамочное соглашение, заключенное в Вашингтоне, - это унижение, позор и потеря суверенитета", - сказал он в своем выступлении. Его транслировал телеканал Al Manar.