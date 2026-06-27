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"Хезболла" считает соглашение с Израилем позором и потерей суверенитета - РИА Новости, 27.06.2026
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17:50 27.06.2026
"Хезболла" считает соглашение с Израилем позором и потерей суверенитета

Лидер "Хезболлы" Касем назвал соглашение Ливана с Израилем унижением и позором

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинБоец "Хезболлы"
Боец Хезболлы - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Боец "Хезболлы". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение между Ливаном и Израилем не имеет силы.
  • Наим Касем назвал это соглашение позором, унижением и потерей суверенитета.
ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение между Ливаном и Израилем не имеет силы, назвав его "потерей суверенитета".
Накануне представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.
«

"Это соглашение не имеет никакой силы, должны выполняться положения ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Рамочное соглашение, заключенное в Вашингтоне, - это унижение, позор и потеря суверенитета", - сказал он в своем выступлении. Его транслировал телеканал Al Manar.

Он заявил, что пункт соглашения, который увязывает вывод израильских войск с разоружением "Хезболлах" является крайне опасным предложением, пересекающим все "красные линии".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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