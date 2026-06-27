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РФС продлил контракт с Мажичем - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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11:44 27.06.2026 (обновлено: 12:11 27.06.2026)
РФС продлил контракт с Мажичем

РФС продлил контракт с главой департамента судейства и инспектирования Мажичем

© Фото : Пресс-служба "Спартака"Милорад Мажич
Милорад Мажич - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Спартака"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство РФС продлило контракт с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем на один год.
  • По словам председателя судейского комитета союза Павла Каманцева, у РФС есть долгосрочная стратегия по менеджерам судейства.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство Российского футбольного союза (РФС) продлило контракт с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем, сообщил РИА Новости председатель судейского комитета союза Павел Каманцев.
В сентябре 2022 года Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Летом 2023 года специалист начал руководить департаментом судейства и инспектирования. В июле 2025 года РФС продлил контракт с Мажичем на один год.
"Контракт с Мажичем продлен. На самом деле мы уже давно продлили контракт, просто не было тайминга, чтобы сообщить. Сначала казалось рано, потом поздно. У нас есть долгосрочная стратегия по менеджерам судейства, и для нас это плановая работа, в которой мы стараемся минимально учитывать какие-то эмоциональные ошибки и смотреть на системную работу менеджера", - сказал Каманцев.
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