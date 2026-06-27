РФС продлил контракт с Мажичем

"Контракт с Мажичем продлен. На самом деле мы уже давно продлили контракт, просто не было тайминга, чтобы сообщить. Сначала казалось рано, потом поздно. У нас есть долгосрочная стратегия по менеджерам судейства, и для нас это плановая работа, в которой мы стараемся минимально учитывать какие-то эмоциональные ошибки и смотреть на системную работу менеджера", - сказал Каманцев.