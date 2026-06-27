РФС продлил контракт с Мажичем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство РФС продлило контракт с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем на один год.
- По словам председателя судейского комитета союза Павла Каманцева, у РФС есть долгосрочная стратегия по менеджерам судейства.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство Российского футбольного союза (РФС) продлило контракт с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем, сообщил РИА Новости председатель судейского комитета союза Павел Каманцев.
"Контракт с Мажичем продлен. На самом деле мы уже давно продлили контракт, просто не было тайминга, чтобы сообщить. Сначала казалось рано, потом поздно. У нас есть долгосрочная стратегия по менеджерам судейства, и для нас это плановая работа, в которой мы стараемся минимально учитывать какие-то эмоциональные ошибки и смотреть на системную работу менеджера", - сказал Каманцев.