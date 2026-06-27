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Кадыров сообщил о двух колумбийских наемниках, захваченных в зоне СВО - РИА Новости, 27.06.2026
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23:33 27.06.2026
Кадыров сообщил о двух колумбийских наемниках, захваченных в зоне СВО

Кадыров рассказал о двух колумбийских наемниках, взятых в плен в зоне СВО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамзан Кадыров сообщил о пленении двух колумбийских наемников российскими военнослужащими в зоне СВО.
  • По словам Кадырова, наемники отметили низкое морально-психологическое состояние личного состава ВСУ и ухудшение положения на линии боевого соприкосновения.
  • Оба наемника выразили готовность сотрудничать после разочарования в действиях бывшего командования.
ГРОЗНЫЙ, 27 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал двух колумбийских наемников, плененных российскими военнослужащими в зоне СВО.
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"Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наемника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что истории иностранных наемников практически не отличаются от рассказов украинских военнослужащих, оказавшихся в плену ранее. По словам главы республики, после очередного обстрела их "попросту оставили на позициях".
"Пленные отмечают низкое морально-психологическое состояние личного состава, нехватку мотивации и постоянное ухудшение положения на линии боевого соприкосновения. Даже сами военнослужащие ВСУ понимают, что удерживать занимаемые позиции становится все сложнее", — написал он. Кадыров также рассказал, что оба наемника настолько разочарованы действиями бывшего командования, что выразили готовность сотрудничать.
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