В Донецке юнармейцы спасли женщину, пострадавшую от дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Юнармейцы Алена и Семен спасли женщину, пострадавшую из-за атаки украинского БПЛА в Донецке.

Пострадавшая находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает благодаря действиям юнармейцев.

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Юнармейцы спасли пострадавшую из-за атаки украинского БПЛА женщину в Донецке, рассказал РИА Новости министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

"Ребята оказались в эпицентре атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, но ни секунды не колеблясь спасли пострадавшую - бросились на помощь, рискуя жизнью. Алена оказала первую помощь, а Семен вызвал скорую и остановил попутный транспорт для доставки пострадавшей женщины в больницу", - сказал Шимановский.

Он отметил, что сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии в том числе благодаря действиям юнармейцев.

"Сегодня в рамках празднования Дня молодежи наградили нагрудным знаком министерства молодежной политики ДНР выпускников " Юнармии " Алену и Семена Жуковых за их героический поступок", - заключил собеседник агентства.