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В Донецке юнармейцы спасли женщину, пострадавшую от дрона ВСУ - РИА Новости, 27.06.2026
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В Донецке юнармейцы спасли женщину, пострадавшую от дрона ВСУ

В Донецке юнармейцы спасли пострадавшую из-за атаки украинского дрона женщину

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБерет движения "Юнармия"
Берет движения Юнармия - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юнармейцы Алена и Семен спасли женщину, пострадавшую из-за атаки украинского БПЛА в Донецке.
  • Пострадавшая находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает благодаря действиям юнармейцев.
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Юнармейцы спасли пострадавшую из-за атаки украинского БПЛА женщину в Донецке, рассказал РИА Новости министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
"Ребята оказались в эпицентре атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, но ни секунды не колеблясь спасли пострадавшую - бросились на помощь, рискуя жизнью. Алена оказала первую помощь, а Семен вызвал скорую и остановил попутный транспорт для доставки пострадавшей женщины в больницу", - сказал Шимановский.
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Он отметил, что сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии в том числе благодаря действиям юнармейцев.
"Сегодня в рамках празднования Дня молодежи наградили нагрудным знаком министерства молодежной политики ДНР выпускников "Юнармии" Алену и Семена Жуковых за их героический поступок", - заключил собеседник агентства.
Атака украинского беспилотника произошла 21 июня на центральной улице города - улице Артема, около крупного радиорынка. Тогда мэр города Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшей из-за атаки БПЛА женщине 1974 года рождения, также был поврежден легковой автомобиль и торговый киоск.
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