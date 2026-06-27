В Донецке юнармейцы спасли женщину, пострадавшую от дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юнармейцы Алена и Семен спасли женщину, пострадавшую из-за атаки украинского БПЛА в Донецке.
- Пострадавшая находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает благодаря действиям юнармейцев.
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Юнармейцы спасли пострадавшую из-за атаки украинского БПЛА женщину в Донецке, рассказал РИА Новости министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
"Ребята оказались в эпицентре атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль, но ни секунды не колеблясь спасли пострадавшую - бросились на помощь, рискуя жизнью. Алена оказала первую помощь, а Семен вызвал скорую и остановил попутный транспорт для доставки пострадавшей женщины в больницу", - сказал Шимановский.
Он отметил, что сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии в том числе благодаря действиям юнармейцев.
Атака украинского беспилотника произошла 21 июня на центральной улице города - улице Артема, около крупного радиорынка. Тогда мэр города Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшей из-за атаки БПЛА женщине 1974 года рождения, также был поврежден легковой автомобиль и торговый киоск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18