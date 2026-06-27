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Кац: Израиль ответит, если Иран попытается сорвать соглашение с Ливаном - РИА Новости, 27.06.2026
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19:50 27.06.2026 (обновлено: 21:33 27.06.2026)

Кац: Израиль ответит, если Иран попытается сорвать соглашение с Ливаном

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал это соглашение «историческим событием и важным политическим и оборонным достижением» для Израиля.
  • Исраэль Кац заявил, что если Иран попытается атаковать Израиль, чтобы помешать реализации соглашения, то Израиль ответит «с большой силой».
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Израиль решительно ответит, если Иран нанесет удар с целью сорвать реализацию соглашения с Ливаном, заявил в субботу министр обороны Исраэль Кац.
В пятницу представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.
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Кац назвал это соглашение "историческим событием и важным политическим и оборонным достижением" для Израиля, которое, по его словам, может впервые за десятилетия сформировать новую и более безопасную реальность на северной границе и в Ливане, а также укрепить безопасность израильтян на длительный срок.
По его оценке, соглашение "также наносит стратегический удар по иранскому блоку". Кац обвинил Иран в попытке "заставить Израиль отступить из Ливана с помощью угроз и давления на США".
"Если Иран попытается атаковать Израиль, чтобы помешать реализации соглашения, мы ответим ему с большой силой", - заявил он в видеообращении.
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