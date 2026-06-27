Кац: Израиль ответит, если Иран попытается сорвать соглашение с Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал это соглашение «историческим событием и важным политическим и оборонным достижением» для Израиля.

Исраэль Кац заявил, что если Иран попытается атаковать Израиль, чтобы помешать реализации соглашения, то Израиль ответит «с большой силой».

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Израиль решительно ответит, если Иран нанесет удар с целью сорвать реализацию соглашения с Ливаном, заявил в субботу министр обороны Исраэль Кац.

В пятницу представители Ливана Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.

Кац назвал это соглашение "историческим событием и важным политическим и оборонным достижением" для Израиля, которое, по его словам, может впервые за десятилетия сформировать новую и более безопасную реальность на северной границе и в Ливане, а также укрепить безопасность израильтян на длительный срок.

По его оценке, соглашение "также наносит стратегический удар по иранскому блоку". Кац обвинил Иран в попытке "заставить Израиль отступить из Ливана с помощью угроз и давления на США".