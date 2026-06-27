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Офицер рассказал об изоляции гарнизона ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 27.06.2026
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13:23 27.06.2026
Офицер рассказал об изоляции гарнизона ВСУ в Константиновке

Изоляция гарнизона ВСУ в Константиновке длится уже около месяца

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Изоляция гарнизона украинских боевиков в Константиновке длится около месяца.
  • Организованные попытки выхода гарнизона из Константиновки не фиксируются.
  • Противник практически прекратил попытки отправить подкрепления в Константиновку.
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Изоляция гарнизона украинских боевиков в Константиновке длится уже около месяца, новые организованные попытки их выхода не фиксируются, рассказал РИА Новости командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона "Южной" группировки с позывным Порог.
По словам офицера, на данном этапе блокады украинских боевиков в Константиновке противник практически прекратил попытки отправить туда подкрепления.
"Режим изоляции длится уже где-то около месяца. Он практически постоянный там. Мы не даем противнику в Константиновке производить ротацию. И не даем ему выйти. Организованных попыток выхода уже не фиксируется. Есть только попытки эвакуации. Все они пресекаются нашим точным огнем", - сообщил Порог.
Он также отметил, что одиночные попытки малых групп противника покинуть Константиновку в плохую погоду, когда разведка затруднена, все равно заканчиваются для них фатально.
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