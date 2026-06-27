Краткий пересказ от РИА ИИ
- Изоляция гарнизона украинских боевиков в Константиновке длится около месяца.
- Организованные попытки выхода гарнизона из Константиновки не фиксируются.
- Противник практически прекратил попытки отправить подкрепления в Константиновку.
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Изоляция гарнизона украинских боевиков в Константиновке длится уже около месяца, новые организованные попытки их выхода не фиксируются, рассказал РИА Новости командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона "Южной" группировки с позывным Порог.
По словам офицера, на данном этапе блокады украинских боевиков в Константиновке противник практически прекратил попытки отправить туда подкрепления.
"Режим изоляции длится уже где-то около месяца. Он практически постоянный там. Мы не даем противнику в Константиновке производить ротацию. И не даем ему выйти. Организованных попыток выхода уже не фиксируется. Есть только попытки эвакуации. Все они пресекаются нашим точным огнем", - сообщил Порог.
Он также отметил, что одиночные попытки малых групп противника покинуть Константиновку в плохую погоду, когда разведка затруднена, все равно заканчиваются для них фатально.