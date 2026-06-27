Офицер рассказал об изоляции гарнизона ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Изоляция гарнизона украинских боевиков в Константиновке длится уже около месяца, новые организованные попытки их выхода не фиксируются, рассказал РИА Новости командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона "Южной" группировки с позывным Порог.

"Режим изоляции длится уже где-то около месяца. Он практически постоянный там. Мы не даем противнику в Константиновке производить ротацию. И не даем ему выйти. Организованных попыток выхода уже не фиксируется. Есть только попытки эвакуации. Все они пресекаются нашим точным огнем", - сообщил Порог.