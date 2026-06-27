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Путин назвал Сергея Иванова человеком, преданным России - РИА Новости, 27.06.2026
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11:12 27.06.2026 (обновлено: 15:02 27.06.2026)
Путин назвал Сергея Иванова человеком, преданным России

Путин выразил соболезнования по поводу смерти Сергея Иванова

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова.
  • Бывший министр обороны и спецпредставитель президента России Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
  • Путин отметил, что Иванов был преданным России человеком и проявлял себя как деятельный и надежный руководитель на всех государственных постах.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова и отметил, что он был человеком, преданным России.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
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"Примите искренние, глубокие соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича. Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства подчеркнул, что знания, опыт, энергия Иванова неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.
"И везде, на всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек", - заключил Путин.
Президент добавил, что Иванова уважали коллеги, товарищи и друзья - все, кто знал его и кому довелось с ним трудиться.
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