Путин назвал Сергея Иванова человеком, преданным России

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента России Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

Путин отметил, что Иванов был преданным России человеком и проявлял себя как деятельный и надежный руководитель на всех государственных постах.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова и отметил, что он был человеком, преданным России.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

"Примите искренние, глубокие соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича. Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета", - говорится в тексте телеграммы

Глава государства подчеркнул, что знания, опыт, энергия Иванова неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.

"И везде, на всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек", - заключил Путин.