Худший вратарь на ЧМ: Испания пробила легенду и осчастливила Кабо-Верде

Сборная Испании по футболу обыграла команду Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и выбила южноамериканцев с турнира. РИА Новости Спорт — о кошмарном провале именитого голкипера, тренерском упрямстве, пассивности испанских звезд в нападении и других хайлайтах драматичного противостояния в Мексике.

Битва за первое место

Пятница виделась крутым днем в расписании ЧМ-2026: сначала в группе I зарубились лидеры квартета французы и норвежцы (правда, не совсем "зарубились" — "трехцветные" разгромили "викингов" и выбили три победы в трех матчах), а несколькими часами позже испанцы в мексиканской Гвадалахаре встречались с уругвайцами. Чемпионы Европы опозорились в первом матче на турнире, скатав нулевую ничью с дебютантами ЧМ из Кабо-Верде, а потом разгромила Саудовскую Аравию, вырвавшись в лидеры группы Н.

Уругвай тоже идет без поражений: у южноамериканцев, как и у Кабо-Верде, по два очка в активе. И если последним предстояла встреча с андердогами квартета саудовцами, то "небесно-голубые" могли попасть под каток от лучшей сборной Старого Света и вылететь с мундиаля.

Группа Н перед третьим туром:

Испания (4 очка); Уругвай (2); Кабо-Верде (2); Саудовская Аравия (1).

Исторический провал

Первый тайм получился насыщенным. Несмотря на то, что ударов по воротам было немного (Ламин Ямаль и компания решили не включаться на полную мощность), игра выглядела сумбурной, эмоциональной, с постоянным переходом инициативы. Настоящий рай для нейтральных болельщиков.

Более того, ко всем этим факторам добавилась драма — это 40-летний вратарь уругвайцев Фернандо Муслера совершил очередную результативную ошибку на ЧМ-2026. Совсем не сложным виделся удар Алекса Баэны, однако прославленный ветеран не справился — мяч от рук голкипера заскочил в ворота.

© REUTERS / Eloisa Sanchez Эпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания © REUTERS / Eloisa Sanchez Эпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания

Очевидные претензии можно предъявить опытнейшему тренеру сборной Уругвая Марсело Бьелсе. Почему не избавился от вратаря после провальных двух встреч на мундиале? В прошлом туре Муслера установил антирекорд по количеству результативных ошибок на мировых первенствах (4). Почему Бьелса так легко забил на путевку в плей-офф, не внеся изменений на позиции стража ворот в преддверии "матча жизни"? Одни сплошные "почему".

Замена антигероя не спасла

После перерыва аргентинский тренер сделал то, что стоило провернуть до стартового свистка: усадил на лавку Муслеру и выпустил на поле Серхио Рочета. С ним Уругвай не пропустил, что не особо удивляет, ведь моментов у южноамериканских ворота практически не было… Кроме перекладины на 87-й минуте, в которую попал Ферран Торрес, и вспомнить нечего. Важнее другое: "небесно-голубые" не забили, хотя в компенсированное время так эмоционально выпрашивали пенальти у арбитра! Плюс Агустин Каноббио прямую красную за грубый подкат схлопотал.

В итоге южноамериканцы вылетели с чемпионата мира второй розыгрыш кряду. Пожалуй, заслуженно.

© REUTERS / Daniel Becerril Эпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания © REUTERS / Daniel Becerril Эпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания

Кабо-Верде очаровал

И заслужил путевку в плей-офф куда больше Уругвая. Сегодня экзотическая команда из Африки разошлась миром с Саудовской Аравией и с тремя очками в трех встречах, с нулем в графе "победы" и с всего двумя голами заняла второе место в группе. Безумие! Которое продолжится в 1/16 финала. Там ставший знаменитостью вратарь Возинья, полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини и нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол постараются остановить Лионеля Месси и действующих чемпионов мира аргентинцев.

Испанцы же на данный момент попадают на австрийцев, которым завтра предстоит встреча с Алжиром.

Группа Н. Итоговая таблица: