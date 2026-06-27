Рейтинг@Mail.ru
Худший вратарь на ЧМ: Испания пробила легенду и осчастливила Кабо-Верде - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
05:25 27.06.2026 (обновлено: 05:26 27.06.2026)
Худший вратарь на ЧМ: Испания пробила легенду и осчастливила Кабо-Верде

Сборная Испании победила уругвайцев и заняла первое место в группе ЧМ-2026

© REUTERS / Eloisa SanchezФернандо Муслера
Фернандо Муслера - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Eloisa Sanchez
Читать в
МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Сборная Испании по футболу обыграла команду Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и выбила южноамериканцев с турнира. РИА Новости Спорт — о кошмарном провале именитого голкипера, тренерском упрямстве, пассивности испанских звезд в нападении и других хайлайтах драматичного противостояния в Мексике.
ЧМ по футболу 2026
27 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Уругвай
0 : 1
Испания
42‎’‎ • Алехандро Баэна
(Маркос Льоренте)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Битва за первое место

Пятница виделась крутым днем в расписании ЧМ-2026: сначала в группе I зарубились лидеры квартета французы и норвежцы (правда, не совсем "зарубились" — "трехцветные" разгромили "викингов" и выбили три победы в трех матчах), а несколькими часами позже испанцы в мексиканской Гвадалахаре встречались с уругвайцами. Чемпионы Европы опозорились в первом матче на турнире, скатав нулевую ничью с дебютантами ЧМ из Кабо-Верде, а потом разгромила Саудовскую Аравию, вырвавшись в лидеры группы Н.
Уругвай тоже идет без поражений: у южноамериканцев, как и у Кабо-Верде, по два очка в активе. И если последним предстояла встреча с андердогами квартета саудовцами, то "небесно-голубые" могли попасть под каток от лучшей сборной Старого Света и вылететь с мундиаля.
Микель Оярсабаль - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Не злите чемпионов Европы: Испания громит после позорного старта на ЧМ-2026
21 июня, 21:15

Группа Н перед третьим туром:

  1. Испания (4 очка);
  2. Уругвай (2);
  3. Кабо-Верде (2);
  4. Саудовская Аравия (1).

Исторический провал

Первый тайм получился насыщенным. Несмотря на то, что ударов по воротам было немного (Ламин Ямаль и компания решили не включаться на полную мощность), игра выглядела сумбурной, эмоциональной, с постоянным переходом инициативы. Настоящий рай для нейтральных болельщиков.
Более того, ко всем этим факторам добавилась драма — это 40-летний вратарь уругвайцев Фернандо Муслера совершил очередную результативную ошибку на ЧМ-2026. Совсем не сложным виделся удар Алекса Баэны, однако прославленный ветеран не справился — мяч от рук голкипера заскочил в ворота.
© REUTERS / Eloisa SanchezЭпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания
Эпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Eloisa Sanchez
Эпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания
Очевидные претензии можно предъявить опытнейшему тренеру сборной Уругвая Марсело Бьелсе. Почему не избавился от вратаря после провальных двух встреч на мундиале? В прошлом туре Муслера установил антирекорд по количеству результативных ошибок на мировых первенствах (4). Почему Бьелса так легко забил на путевку в плей-офф, не внеся изменений на позиции стража ворот в преддверии "матча жизни"? Одни сплошные "почему".

Замена антигероя не спасла

После перерыва аргентинский тренер сделал то, что стоило провернуть до стартового свистка: усадил на лавку Муслеру и выпустил на поле Серхио Рочета. С ним Уругвай не пропустил, что не особо удивляет, ведь моментов у южноамериканских ворота практически не было… Кроме перекладины на 87-й минуте, в которую попал Ферран Торрес, и вспомнить нечего. Важнее другое: "небесно-голубые" не забили, хотя в компенсированное время так эмоционально выпрашивали пенальти у арбитра! Плюс Агустин Каноббио прямую красную за грубый подкат схлопотал.
В итоге южноамериканцы вылетели с чемпионата мира второй розыгрыш кряду. Пожалуй, заслуженно.
© REUTERS / Daniel BecerrilЭпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания
Эпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Daniel Becerril
Эпизод матча ЧМ-2026 Уругвай - Испания

Кабо-Верде очаровал

И заслужил путевку в плей-офф куда больше Уругвая. Сегодня экзотическая команда из Африки разошлась миром с Саудовской Аравией и с тремя очками в трех встречах, с нулем в графе "победы" и с всего двумя голами заняла второе место в группе. Безумие! Которое продолжится в 1/16 финала. Там ставший знаменитостью вратарь Возинья, полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини и нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол постараются остановить Лионеля Месси и действующих чемпионов мира аргентинцев.
Испанцы же на данный момент попадают на австрийцев, которым завтра предстоит встреча с Алжиром.

Группа Н. Итоговая таблица:

  1. ИСПАНИЯ (7);
  2. КАБО-ВЕРДЕ (3);
  3. Уругвай (2);
  4. Саудовская Аравия (2).
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Франция разбила "викингов" на ЧМ-2026. А хет-трик оформил не Мбаппе
00:03
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортФернандо МуслераЧМ по футболу 2026ИспанияКабо-ВердеУругвайСаудовская АравияМарсело БьелсаЛамин ЯмальСерхио Рочет
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Франция
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сенегал
    Ирак
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кабо-Верде
    Саудовская Аравия
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Бельгия
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Иран
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала