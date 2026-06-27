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СМИ: два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик - РИА Новости, 27.06.2026
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00:37 27.06.2026 (обновлено: 00:43 27.06.2026)
СМИ: два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик

Press TV: два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик.
  • Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
"Два снаряда попали в телебашню около города Сирик", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
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В миреИранОрмузский проливВооруженные силы США
 
 
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