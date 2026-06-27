СМИ: два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик.
- Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Два снаряда попали в телебашню около иранского города Сирик, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
"Два снаряда попали в телебашню около города Сирик", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.