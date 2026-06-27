В Ростове-на-Дону врачи спасли подростка с пулей возле глаза

В Ростове-на-Дону хирурги спасли подростка с пулей под глазницей

В Ростове-на-Дону хирурги спасли подростка с пулей под глазницей

Краткий пересказ от РИА ИИ Ростовские хирурги спасли 14-летнего подростка с пулей от пневматического оружия под глазницей.

Операция по удалению пули была проведена малоинвазивным видеоэндоскопическим методом.

Пациент чувствует себя удовлетворительно и проходит послеоперационное лечение.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Ростовские хирурги спасли 14-летнего подростка, поступившего в больницу с пулей от пневматического оружия под глазницей, сообщает пресс-служба медучреждения.

"В наше отделение экстренно поступил 14-летний пациент с тяжелым ранением лица. В результате неосторожного обращения с пневматическим оружием металлическая пулька прошла через ткани лица и остановилась в крайне сложной анатомической зоне - под глазницей, позади верхнечелюстной пазухи и в непосредственной близости от основания черепа", - говорится в сообщении.

Удаление инородного тела традиционным способом потребовало бы большого хирургического доступа и сопровождалось высоким риском травмы окружающих тканей. Команда отделения выбрала малоинвазивную видеоэндоскопическую методику.

"Через небольшое отверстие в стенке верхнечелюстной пазухи были введены эндоскоп и специальные микрохирургические инструменты. Под многократным увеличением хирурги смогли точно определить расположение пули и аккуратно извлечь ее без больших разрезов и значительной травматизации тканей. Операция прошла успешно", - сказано в сообщении.