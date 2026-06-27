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В Ростове-на-Дону врачи спасли подростка с пулей возле глаза - РИА Новости, 27.06.2026
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13:09 27.06.2026 (обновлено: 13:16 27.06.2026)
В Ростове-на-Дону врачи спасли подростка с пулей возле глаза

В Ростове-на-Дону хирурги спасли подростка с пулей под глазницей

© Фото : Городская больница №20 Ростова-на-Дону/ВКонтактеВ Ростове-на-Дону хирурги спасли подростка с пулей под глазницей
В Ростове-на-Дону хирурги спасли подростка с пулей под глазницей - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Городская больница №20 Ростова-на-Дону/ВКонтакте
В Ростове-на-Дону хирурги спасли подростка с пулей под глазницей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ростовские хирурги спасли 14-летнего подростка с пулей от пневматического оружия под глазницей.
  • Операция по удалению пули была проведена малоинвазивным видеоэндоскопическим методом.
  • Пациент чувствует себя удовлетворительно и проходит послеоперационное лечение.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Ростовские хирурги спасли 14-летнего подростка, поступившего в больницу с пулей от пневматического оружия под глазницей, сообщает пресс-служба медучреждения.
"В наше отделение экстренно поступил 14-летний пациент с тяжелым ранением лица. В результате неосторожного обращения с пневматическим оружием металлическая пулька прошла через ткани лица и остановилась в крайне сложной анатомической зоне - под глазницей, позади верхнечелюстной пазухи и в непосредственной близости от основания черепа", - говорится в сообщении.
Удаление инородного тела традиционным способом потребовало бы большого хирургического доступа и сопровождалось высоким риском травмы окружающих тканей. Команда отделения выбрала малоинвазивную видеоэндоскопическую методику.
"Через небольшое отверстие в стенке верхнечелюстной пазухи были введены эндоскоп и специальные микрохирургические инструменты. Под многократным увеличением хирурги смогли точно определить расположение пули и аккуратно извлечь ее без больших разрезов и значительной травматизации тканей. Операция прошла успешно", - сказано в сообщении.
Отмечается, что инородное тело удалось полностью удалить, жизненно важные анатомические структуры были сохранены. Пациент чувствует себя удовлетворительно и проходит послеоперационное лечение.
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