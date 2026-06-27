В ГД предложили дать родителям первоклассников выходной 1 сентября

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить право родителей первоклассников не работать 1 сентября.
- Предлагается, чтобы этот день можно было взять в счет отпуска или за свой счет.
- По мнению Нилова, это было бы лучше, чем договариваться с работодателем на индивидуальной основе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить право родителей первоклассников не работать 1 сентября, взяв этот день в счет отпуска или за свой счет.
"Считаю, что в какой-то части такой компромиссный вариант можно было бы закрепить, чтобы хотя бы для первоклассников такая возможность у родителей была. Не как дополнительный выходной, а как возможность взять за свой счет либо в счет отпуска", - сказал Нилов в интервью РИА Новости.
По словам главы думского комитета, сегодняшнее трудовое законодательство позволяет договариваться работающим родителям с работодателем, и чаще всего работодатель идет на уступки и относится с пониманием, но если бы это была норма закона, это было бы, по мнению парламентария, лучше.
"Дополнительный выходной день – это сразу нагрузка. Это неправильно, это делать нежелательно. Да и не пойдет на это правительство, это нагрузка на бюджет. А вот закрепить право, чтобы родители - ну хотя бы первоклашек - имели возможность взять в счет отпуска – такое можно было бы сделать", - добавил он.