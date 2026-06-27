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В ГД предложили дать родителям первоклассников выходной 1 сентября - РИА Новости, 27.06.2026
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01:48 27.06.2026
В ГД предложили дать родителям первоклассников выходной 1 сентября

Нилов предложил дать родителям первоклассников право брать выходной 1 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить право родителей первоклассников не работать 1 сентября.
  • Предлагается, чтобы этот день можно было взять в счет отпуска или за свой счет.
  • По мнению Нилова, это было бы лучше, чем договариваться с работодателем на индивидуальной основе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить право родителей первоклассников не работать 1 сентября, взяв этот день в счет отпуска или за свой счет.
"Считаю, что в какой-то части такой компромиссный вариант можно было бы закрепить, чтобы хотя бы для первоклассников такая возможность у родителей была. Не как дополнительный выходной, а как возможность взять за свой счет либо в счет отпуска", - сказал Нилов в интервью РИА Новости.
По словам главы думского комитета, сегодняшнее трудовое законодательство позволяет договариваться работающим родителям с работодателем, и чаще всего работодатель идет на уступки и относится с пониманием, но если бы это была норма закона, это было бы, по мнению парламентария, лучше.
"Дополнительный выходной день – это сразу нагрузка. Это неправильно, это делать нежелательно. Да и не пойдет на это правительство, это нагрузка на бюджет. А вот закрепить право, чтобы родители - ну хотя бы первоклашек - имели возможность взять в счет отпуска – такое можно было бы сделать", - добавил он.
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