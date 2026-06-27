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Король Испании спокойно отреагировал на гол в ворота Уругвая на ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
04:10 27.06.2026
Король Испании спокойно отреагировал на гол в ворота Уругвая на ЧМ

Король Филипп VI спокойно отреагировал на гол испанцев в матче с Уругваем на ЧМ

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Король Испании Филипп VI сдержанно отреагировал на гол сборной Испании в матче чемпионата мира по футболу со сборной Уругвая.
  • Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Король Испании Филипп VI весьма сдержанно отреагировал на гол своих подданных в матче чемпионата мира по футболу со сборной Уругвая, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Испанцы открыли счет в конце первого тайма. Сразу после этого камера показала сидящего в ложе Филиппа VI. Монарх в этот момент был совершенно спокоен, разговаривал с соседями по ложе и показывал рукой на поле.
Тем временем рядовые болельщики проявили весь спектр эмоций на трибунах. Испанцы прыгали от радости и размахивали национальными флагами, тогда как многие уругвайцы, которых показывала камера, хватались за голову.
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
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