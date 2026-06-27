Король Испании спокойно отреагировал на гол в ворота Уругвая на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Король Испании Филипп VI сдержанно отреагировал на гол сборной Испании в матче чемпионата мира по футболу со сборной Уругвая.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Король Испании Филипп VI весьма сдержанно отреагировал на гол своих подданных в матче чемпионата мира по футболу со сборной Уругвая, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Испанцы открыли счет в конце первого тайма. Сразу после этого камера показала сидящего в ложе Филиппа VI. Монарх в этот момент был совершенно спокоен, разговаривал с соседями по ложе и показывал рукой на поле.

Тем временем рядовые болельщики проявили весь спектр эмоций на трибунах. Испанцы прыгали от радости и размахивали национальными флагами, тогда как многие уругвайцы, которых показывала камера, хватались за голову.