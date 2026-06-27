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Захарова прокомментировала отказ гимнасток выступать без флага России - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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15:50 27.06.2026 (обновлено: 15:57 27.06.2026)
Захарова прокомментировала отказ гимнасток выступать без флага России

Захарова назвала отказ гимнасток выступать без флага России логичной реакцией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии единственно возможной и логичной реакцией.
МОСКВА, 27 июня - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии без флага РФ единственно возможной, логичной реакцией.
"Вопреки недавним решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о снятии всех действовавших ограничений и восстановлении в правах наших спортсменов им (российским спортсменкам - ред.) запретили использовать на первенстве в Румынии национальный флаг и гимн. Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях", - привели слова Захаровой в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
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РоссияРумынияМария ЗахароваХудожественная гимнастика
 
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