Захарова прокомментировала отказ гимнасток выступать без флага России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии единственно возможной и логичной реакцией.
МОСКВА, 27 июня - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии без флага РФ единственно возможной, логичной реакцией.
"Вопреки недавним решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о снятии всех действовавших ограничений и восстановлении в правах наших спортсменов им (российским спортсменкам - ред.) запретили использовать на первенстве в Румынии национальный флаг и гимн. Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях", - привели слова Захаровой в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.