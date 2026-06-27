Русофобы в панике: запрет триколора в Румынии обернулся провалом

Российские спортсмены возвращаются на международные соревнования благодаря победам наших юристов и дипломатов. Однако на пути возникают неожиданные препятствия в виде политиков-русофобов. Флаг России на турнире гимнасток в Румынии запретил обычный мэр города — и теперь у страны могут отнять юниорский чемпионат мира. Почему чиновники из Европы вредят своим же спортсменам ради мести русским — в материале РИА Новости.

Ноу-хау в палитре русофобии

Несмотря на усилия западных "партнеров" по изоляции российского спорта, с флагом и гимном могут выступать на международных соревнованиях наши дзюдоисты и борцы, тхэквондисты и фехтовальщики, представители водных видов спорта и всех видов гимнастики, а с этой недели - тяжелоатлеты.

Даже такой откровенный противник возвращения россиян, как президент World Athletics Себастьян Коу , уже не выступает с непримиримыми заявлениями. На полях ПМЭФ-2026 президент НОК и глава Федерации легкой атлетики Таджикистана, олимпийский чемпион 2016 года в метании молота Дильшод Назаров сообщил РИА Новости, что в ближайшее время можно ожидать обнадеживающих вестей для наших атлетов.

Важным моментом стало недавнее внесение в Олимпийскую хартию положения о независимости спорта от политики и недопустимости дискриминации атлетов. Конечно, далеко не во всех недружественных странах это вызвало понимание. Многие пытаются поставить визовый барьер. Из-за него в мае не смогли выступить на чемпионате Европы в Мюнхене российские тхэквондисты, среди которых были олимпийский чемпион Владислав Ларин и чемпионка мира Лилия Хузина.

Организаторы чемпионата Европы по фехтованию в Таллине изначально заявили, что не будут выдавать визы российским и белорусским спортсменам, которые должны были выступать в нейтральном статусе. В результате соревнования перенесли во Францию. После их завершения Европейская федерация фехтования вернула россиянам и белорусам возможность выступления с флагом и гимном. То, что произошло в Клуж-Напоке, нечто новое в палитре русофобии.

Флаг России запретил бывший коммунист

Заключительный этап Кубка вызова во втором по величине городе Румынии начался в пятницу и завершится в воскресенье. На нем российские гимнастки в соответствии с решением World Gymnastics, принятом в мае, должны были выступить с флагом и гимном. В Румынию отправились выступающие в индивидуальной программе Мария Борисова и Ева Кононова, а также команда в групповых упражнениях — Арина Лысенко, Алина Прощалыкина, Алена Селиверстова, Нелли Реутская и Николь Андрончик. По итогам должна была состояться церемония награждения. В зачет шли результаты трех этапов независимо от того, в скольких из них участвовала гимнастка или группа.

Россиянки заблаговременно прибыли на соревнования и даже провели опробование ковра в форме с национальной символикой. Только в Клуж-Напоке наши звезды не выступят. Причиной стал запрет на демонстрацию государственного флага и исполнение гимна в случае нашей победы.

Инициатива запрета исходила не от спортивных руководителей страны, и даже визы российской делегации оформили без проволочек. Зато мэр города Эмиль Бок решил, что законы международных спортивных организаций и собственной страны ему не указ. Интересно, что свою политическую карьеру Бок начинал в конце 80-х в Ассоциации коммунистических студентов округа Клуж, где был президентом. Как и комсомольцы во многих бывших социалистических странах, в новых реалиях быстро переориентировался.



С декабря 2008-го по февраль 2012 года Бок возглавлял правительство Румынии, а на пост мэра Клуж-Напоки избирался пять раз. И считает себя, видимо, полновластным хозяином города, где главный закон — его слово. Правда, рейтинги политика летят вниз. Если на выборах 2020 года за Бока проголосовали 75 процентов избирателей, то через четыре года — всего 42,5.

Вот и решил градоначальник громко заявить о себе. Нет, он не против того, чтобы российские и белорусские гимнастки выступали в Клуж-Напоке. Только без флага и гимна. Ведь все документы для проведения турнира он подписал еще до того как World Gymnastics полностью восстановил их в правах. В нейтральном статусе — пожалуйста, с национальной символикой — нет. Российская сборная после этого отказалась от участия в соревнованиях.

Спортивные люди в панике

Впервые их судьбу решил мэр даже не столицы, а провинциального города. Неужели следующим будет директор дворца спорта? Реакция со стороны российских функционеров была незамедлительной. Министр спорта России и президент ОКР Михаил Дегтярев заявил, что будет добиваться лишения Румынии права проводить, как минимум, международные соревнования по гимнастике, как максимум — все международные соревнования за нарушение Олимпийской хартии и устава World Gymnastics.

Как отметил Дегтярев, европейцы, видимо, уверовали в то, что можно использовать спорт как элемент давления на Россию и Белоруссию, и у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают законность и справедливость. В Румынии очень серьезно отнеслись к этому предупреждению. Ведь в июне следующего года в той же Клуж-Напоке должен пройти IV юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике.

"Приняв решение о запрете российской символики, мы рискуем потерять право на проведение этих соревнований и даже столкнуться с санкциями со стороны World Gymnastics, — приводит слова президента Федерации художественной гимнастики Румынии Ирины Деляну ProSport.ro. — Надеюсь, до этого дело не дойдет. Спорт не должен иметь отношение к политике".