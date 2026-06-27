Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство финансов Германии подготовило законопроект о повышении налога на крепкие алкогольные напитки на 20% с 2027 года.

Повышение налога позволит получить дополнительно около 400 миллионов евро в год для сокращения дефицита федерального бюджета.

Вино останется освобожденным от налога, а налог на пиво повышаться не будет.

БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Министерство финансов Германии подготовило законопроект о повышении с 2027 года налога на крепкие алкогольные напитки на 20%, рассчитывая получить дополнительно около 400 миллионов евро в год для сокращения дефицита федерального бюджета, сообщает немецкий портал Министерство финансов Германии подготовило законопроект о повышении с 2027 года налога на крепкие алкогольные напитки на 20%, рассчитывая получить дополнительно около 400 миллионов евро в год для сокращения дефицита федерального бюджета, сообщает немецкий портал RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).

« "Министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) намерен повысить налог на алкоголь в меньшей степени, чем недавно рекомендовала экспертная комиссия министерства здравоохранения. Об этом свидетельствует законопроект министерства финансов, выдержки из которого имеются в распоряжении RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно документу, налог на крепкие спиртные напитки в Германии в следующем году планируют увеличить на 20%. По данным портала, в результате этих мер бутылка водки крепостью 40% в розничной продаже подорожает почти на один евро.

Согласно планам министерства, на 20% также увеличатся налоги на игристые вина, шампанское, крепленые ликерные вина и так называемые алкопопы (слабоалкогольные напитки). При этом повышать налог на пиво Клингбайль не намерен. Вино, как и прежде, останется освобожденным от налога.

Дополнительные поступления в бюджет государства могут составить около 400 миллионов евро в год.