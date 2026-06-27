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В Германии хотят повысить налог на крепкий алкоголь - РИА Новости, 27.06.2026
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17:19 27.06.2026
В Германии хотят повысить налог на крепкий алкоголь

RND: Минфин Германии предложил повысить налог на крепкий алкоголь на 20%

© РИА Новости / Наташа ПоповаАлкогольные напитки
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наташа Попова
Алкогольные напитки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство финансов Германии подготовило законопроект о повышении налога на крепкие алкогольные напитки на 20% с 2027 года.
  • Повышение налога позволит получить дополнительно около 400 миллионов евро в год для сокращения дефицита федерального бюджета.
  • Вино останется освобожденным от налога, а налог на пиво повышаться не будет.
БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Министерство финансов Германии подготовило законопроект о повышении с 2027 года налога на крепкие алкогольные напитки на 20%, рассчитывая получить дополнительно около 400 миллионов евро в год для сокращения дефицита федерального бюджета, сообщает немецкий портал RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland).
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"Министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) намерен повысить налог на алкоголь в меньшей степени, чем недавно рекомендовала экспертная комиссия министерства здравоохранения. Об этом свидетельствует законопроект министерства финансов, выдержки из которого имеются в распоряжении RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что, согласно документу, налог на крепкие спиртные напитки в Германии в следующем году планируют увеличить на 20%. По данным портала, в результате этих мер бутылка водки крепостью 40% в розничной продаже подорожает почти на один евро.
Согласно планам министерства, на 20% также увеличатся налоги на игристые вина, шампанское, крепленые ликерные вина и так называемые алкопопы (слабоалкогольные напитки). При этом повышать налог на пиво Клингбайль не намерен. Вино, как и прежде, останется освобожденным от налога.
Дополнительные поступления в бюджет государства могут составить около 400 миллионов евро в год.
Между тем, по информации RND, экспертная комиссия, созданная министром здравоохранения Ниной Варкен (ХДС), рекомендовала повысить налог в 2027 году более чем на 40%, а к 2029 году - вообще удвоить его.
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