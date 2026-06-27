Германия может вернуться к воинской обязанности из-за нехватки добровольцев

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Германия может быть вынуждена вернуться к воинской обязанности из-за нехватки добровольцев, власти страны должны принять соответствующее решение к концу июля 2027 года, заявил глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп.

Новым законом о военной службе в бундесвере предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимой предлагается в том числе путем "случайного отбора", жребием.