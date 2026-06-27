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Германия может вернуться к воинской обязанности из-за нехватки добровольцев - РИА Новости, 27.06.2026
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16:08 27.06.2026
Германия может вернуться к воинской обязанности из-за нехватки добровольцев

Ревекамп: ФРГ может вернуться к воинской обязанности из-за нехватки добровольцев

© AP Photo / Bojan SlavkovicНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп заявил, что Германия может быть вынуждена вернуться к воинской обязанности из-за нехватки добровольцев.
  • Власти Германии должны принять решение о возможном возвращении службы по призыву к 31 июля 2027 года.
  • Новым законом о военной службе в бундесвере предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Германия может быть вынуждена вернуться к воинской обязанности из-за нехватки добровольцев, власти страны должны принять соответствующее решение к концу июля 2027 года, заявил глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп.
"Нам нужно будет основательно обсудить, можем ли мы достичь крайне амбициозных требований по росту численности действующих вооруженных сил и резервистов на основе добровольцев. Я сильно сомневаюсь, что это так... Если у нас не получится достичь этих целей с помощью добровольцев, мы будем вынуждены вернуться к обязательному призыву", - заявил Ревекамп в комментарии агентству Франс Пресс, который оказался в распоряжении издания Telegraph.
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По словам главы комитета, власти Германии должны принять решение о возможном возвращении службы по призыву к 31 июля 2027 года.
На прошлой неделе командующий немецкими сухопутными силами, генерал-майор Кристиан Фройдинг на фоне нехватки добровольцев для танковой бригады бундесвера в Литве признал, что минобороны ФРГ может частично отказаться от добровольной основы ее комплектования.
Новым законом о военной службе в бундесвере предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимой предлагается в том числе путем "случайного отбора", жребием.
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