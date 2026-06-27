Германия может вернуться к воинской обязанности из-за нехватки добровольцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп заявил, что Германия может быть вынуждена вернуться к воинской обязанности из-за нехватки добровольцев.
- Власти Германии должны принять решение о возможном возвращении службы по призыву к 31 июля 2027 года.
- Новым законом о военной службе в бундесвере предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Германия может быть вынуждена вернуться к воинской обязанности из-за нехватки добровольцев, власти страны должны принять соответствующее решение к концу июля 2027 года, заявил глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп.
"Нам нужно будет основательно обсудить, можем ли мы достичь крайне амбициозных требований по росту численности действующих вооруженных сил и резервистов на основе добровольцев. Я сильно сомневаюсь, что это так... Если у нас не получится достичь этих целей с помощью добровольцев, мы будем вынуждены вернуться к обязательному призыву", - заявил Ревекамп в комментарии агентству Франс Пресс, который оказался в распоряжении издания Telegraph.
По словам главы комитета, власти Германии должны принять решение о возможном возвращении службы по призыву к 31 июля 2027 года.
На прошлой неделе командующий немецкими сухопутными силами, генерал-майор Кристиан Фройдинг на фоне нехватки добровольцев для танковой бригады бундесвера в Литве признал, что минобороны ФРГ может частично отказаться от добровольной основы ее комплектования.
Новым законом о военной службе в бундесвере предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимой предлагается в том числе путем "случайного отбора", жребием.