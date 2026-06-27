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Гарифуллина рассказала, в чем секрет российской вокальной школы - РИА Новости, 27.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:50 27.06.2026
Гарифуллина рассказала, в чем секрет российской вокальной школы

Гарифуллина объяснила секрет российской вокальной школы "большими голосами"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина
Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аида Гарифуллина заявила, что особенность российской вокальной школы — работа с природными мощными, объемными голосами и плотным звукоизвлечением.
  • Певица отметила, что наилучший результат в исполнении достигается при сочетании разных вокальных подходов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина заявила, что особенностью российской вокальной школы является работа с природными мощными, объемными голосами и плотным звукоизвлечением по сравнению с другими традициями исполнения.
"Секрет российской вокальной школы - в больших голосах. Природа дает большие голоса, и извлечение звука более сильное, мощное, плотное. Итальянская школа чуть мягче", - сказала артистка в интервью РИА Новости.
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По ее словам, наилучший результат в исполнении достигается при сочетании разных вокальных подходов.
"Смешивать вокальные техники - самое прекрасное", - отметила певица.
Гарифуллина получила музыкальное образование в Казанской государственной консерватории имени Жиганова, где ее педагогом была профессор Людмила Федотова. Позднее она продолжила обучение и стажировки за рубежом, в том числе в Венском университете музыки и исполнительского искусства, где работала с ведущими европейскими преподавателями вокала и дирижерами.
В разные периоды певица также участвовала в международных мастер-классах и образовательных программах, сотрудничая с педагогами ведущих оперных школ Европы. Сегодня она выступает на крупнейших мировых сценах, включая "Ковент-Гарден" в Лондоне, Венскую государственную оперу и Парижскую национальную оперу, и регулярно участвует в международных музыкальных фестивалях.
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