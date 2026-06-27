Гарифуллина рассказала, в чем секрет российской вокальной школы

Краткий пересказ от РИА ИИ Аида Гарифуллина заявила, что особенность российской вокальной школы — работа с природными мощными, объемными голосами и плотным звукоизвлечением.

Певица отметила, что наилучший результат в исполнении достигается при сочетании разных вокальных подходов.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина заявила, что особенностью российской вокальной школы является работа с природными мощными, объемными голосами и плотным звукоизвлечением по сравнению с другими традициями исполнения.

"Секрет российской вокальной школы - в больших голосах. Природа дает большие голоса, и извлечение звука более сильное, мощное, плотное. Итальянская школа чуть мягче", - сказала артистка в интервью РИА Новости.

По ее словам, наилучший результат в исполнении достигается при сочетании разных вокальных подходов.

"Смешивать вокальные техники - самое прекрасное", - отметила певица.

Гарифуллина получила музыкальное образование в Казанской государственной консерватории имени Жиганова, где ее педагогом была профессор Людмила Федотова. Позднее она продолжила обучение и стажировки за рубежом, в том числе в Венском университете музыки и исполнительского искусства, где работала с ведущими европейскими преподавателями вокала и дирижерами.