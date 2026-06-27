Гарифуллина рассказала о новой интерпретации "Травиаты"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала, что в новой сценической интерпретации «Травиаты» Джузеппе Верди ее героиня Виолетта предстает в образе блогера с многомиллионной аудиторией.
- Несмотря на перенос действия в современность, постановка сохраняет классическую драматургию и эстетический подход.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что в новой сценической интерпретации оперы Джузеппе Верди "Травиата" ее героиня Виолетта предстает в образе блогера с многомиллионной аудиторией.
"Сейчас идет "Травиата" в современной версии: моя героиня Виолетта - блогер с миллионами подписчиков", - сказала она.
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По ее словам, несмотря на перенос действия в современность, постановка сохраняет классическую драматургию и эстетический подход.
"Это сделано элегантно, достойно и со смыслом. История перенесена в наши дни, но очень эстетично", - отметила певица.
"Травиата" - опера итальянского композитора Джузеппе Верди, написанная в 1853 году. Произведение основано на романе "Дама с камелиями" и рассказывает трагическую историю любви куртизанки Виолетты Валери и молодого аристократа Альфреда Жермона. Опера входит в число наиболее исполняемых в мире и считается одной из ключевых в репертуаре сопрано, а партия Виолетты - одной из самых сложных и востребованных в оперном искусстве.