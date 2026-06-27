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Гарифуллина рассказала о новой интерпретации "Травиаты" - РИА Новости, 27.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:44 27.06.2026
Гарифуллина рассказала о новой интерпретации "Травиаты"

Гарифуллина рассказала, что играет блогера в современной версии "Травиаты"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОперная певица Аида Гарифуллина
Оперная певица Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оперная певица Аида Гарифуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала, что в новой сценической интерпретации «Травиаты» Джузеппе Верди ее героиня Виолетта предстает в образе блогера с многомиллионной аудиторией.
  • Несмотря на перенос действия в современность, постановка сохраняет классическую драматургию и эстетический подход.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что в новой сценической интерпретации оперы Джузеппе Верди "Травиата" ее героиня Виолетта предстает в образе блогера с многомиллионной аудиторией.
"Сейчас идет "Травиата" в современной версии: моя героиня Виолетта - блогер с миллионами подписчиков", - сказала она.
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По ее словам, несмотря на перенос действия в современность, постановка сохраняет классическую драматургию и эстетический подход.
"Это сделано элегантно, достойно и со смыслом. История перенесена в наши дни, но очень эстетично", - отметила певица.
"Травиата" - опера итальянского композитора Джузеппе Верди, написанная в 1853 году. Произведение основано на романе "Дама с камелиями" и рассказывает трагическую историю любви куртизанки Виолетты Валери и молодого аристократа Альфреда Жермона. Опера входит в число наиболее исполняемых в мире и считается одной из ключевых в репертуаре сопрано, а партия Виолетты - одной из самых сложных и востребованных в оперном искусстве.
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КультураДжузеппе ВердиОпера
 
 
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