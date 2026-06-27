Гарифуллина рассказала о новой интерпретации "Травиаты"

Краткий пересказ от РИА ИИ Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала, что в новой сценической интерпретации «Травиаты» Джузеппе Верди ее героиня Виолетта предстает в образе блогера с многомиллионной аудиторией.

Несмотря на перенос действия в современность, постановка сохраняет классическую драматургию и эстетический подход.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что в новой сценической интерпретации оперы Джузеппе Верди "Травиата" ее героиня Виолетта предстает в образе блогера с многомиллионной аудиторией.

"Сейчас идет "Травиата" в современной версии: моя героиня Виолетта - блогер с миллионами подписчиков", - сказала она.

По ее словам, несмотря на перенос действия в современность, постановка сохраняет классическую драматургию и эстетический подход.

"Это сделано элегантно, достойно и со смыслом. История перенесена в наши дни, но очень эстетично", - отметила певица.