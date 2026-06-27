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Гарифуллина назвала любимую оперную партию в "Травиате" - РИА Новости, 27.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:27 27.06.2026
Гарифуллина назвала любимую оперную партию в "Травиате"

Гарифуллина назвала Виолетту своей любимой оперной партией в "Травиате"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрогон оперы "Травиата" в Большом театре
Прогон оперы Травиата в Большом театре - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Прогон оперы "Травиата" в Большом театре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аида Гарифуллина назвала роль Виолетты в "Травиате" Джузеппе Верди своей любимой оперной партией.
  • По словам певицы, "Травиата" остается одной из самых востребованных опер в мировом репертуаре благодаря сочетанию драматической истории и музыкального богатства.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что ее любимой оперной партией является роль Виолетты в "Травиате" итальянского композитора Джузеппе Верди.
"Травиата". Она содержит невероятное сочетание всех оттенков женского характера - от счастья и влюбленности до страдания. Все, что живой человек проживает и переживает. И ведь героиня была реальной фигурой - это не просто вымышленная история, это жизнь куртизанки, очень известной в Париже в те времена", - сказала артистка, отвечая на вопрос о своей любимой оперной партии.
Оперная певица Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Гарифуллина назвала выступления в России своей отдушиной
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По словам певицы, опера "Травиата" остается одной из самых востребованных в мировом репертуаре благодаря сочетанию драматической истории и музыкального богатства.
"В "Травиате" так много потрясающих арий, дуэтов и ансамблей. Я сейчас пела ее в Парижской опере, и мне предстоит еще пять спектаклей. На этой опере всегда аншлаги", - отметила она.
"Травиата" - опера Верди, написанная в 1853 году. Произведение основано на романе "Дама с камелиями" Александра Дюма и рассказывает трагическую историю любви куртизанки Виолетты Валери и молодого аристократа Альфреда Жермона. Опера входит в число наиболее исполняемых в мире и считается одной из ключевых в репертуаре сопрано, а партия Виолетты - одной из самых сложных и востребованных в оперном искусстве.
Гарифуллина - российская оперная певица, лауреат международных конкурсов. Она выступает на крупнейших мировых сценах, включая "Ковент-Гарден" в Лондоне, Венскую государственную оперу и Парижскую национальную оперу, и регулярно участвует в международных музыкальных фестивалях. В 2020 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.
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КультураПарижЛондонДжузеппе ВердиКовент-ГарденВенская государственная операПарижская национальная опера
 
 
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