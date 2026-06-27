Гарифуллина назвала любимую оперную партию в "Травиате"

Краткий пересказ от РИА ИИ Аида Гарифуллина назвала роль Виолетты в "Травиате" Джузеппе Верди своей любимой оперной партией.

По словам певицы, "Травиата" остается одной из самых востребованных опер в мировом репертуаре благодаря сочетанию драматической истории и музыкального богатства.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что ее любимой оперной партией является роль Виолетты в "Травиате" итальянского композитора Джузеппе Верди.

"Травиата". Она содержит невероятное сочетание всех оттенков женского характера - от счастья и влюбленности до страдания. Все, что живой человек проживает и переживает. И ведь героиня была реальной фигурой - это не просто вымышленная история, это жизнь куртизанки, очень известной в Париже в те времена", - сказала артистка, отвечая на вопрос о своей любимой оперной партии.

По словам певицы, опера "Травиата" остается одной из самых востребованных в мировом репертуаре благодаря сочетанию драматической истории и музыкального богатства.

"В "Травиате" так много потрясающих арий, дуэтов и ансамблей. Я сейчас пела ее в Парижской опере, и мне предстоит еще пять спектаклей. На этой опере всегда аншлаги", - отметила она.

"Травиата" - опера Верди , написанная в 1853 году. Произведение основано на романе "Дама с камелиями" Александра Дюма и рассказывает трагическую историю любви куртизанки Виолетты Валери и молодого аристократа Альфреда Жермона. Опера входит в число наиболее исполняемых в мире и считается одной из ключевых в репертуаре сопрано, а партия Виолетты - одной из самых сложных и востребованных в оперном искусстве.