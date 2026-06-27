Гарифуллина рассказала о знакомстве с Брюсом Уиллисом

Краткий пересказ от РИА ИИ Оперная певица Аида Гарифуллина встречалась с известными людьми, включая американских актеров Брюса Уиллиса и Сьюзан Сарандон.

Брюс Уиллис посещал спектакли Гарифуллиной и заходил за кулисы, чтобы пообщаться с исполнителями.

Среди гостей постановок Гарифуллиной были принцесса Монако, Софи Лорен, Ричард Гир и другие мировые знаменитости.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что во время выступлений на крупнейших мировых сценах встречалась со многими известными людьми, в том числе с американскими актерами Брюсом Уиллисом и Сьюзан Сарандон.

По словам артистки, Уиллис не только посещал ее спектакли, но и нередко заходил за кулисы, чтобы лично пообщаться с исполнителями.

"Брюс Уиллис приходил, это было в 2018 году. Он потом приходил к нам за кулисы, всех обнимал, целовал и говорил, какие мы потрясающие и как ему все нравится", - сказала Гарифуллина.

Певица также рассказала, что среди гостей ее постановок были принцесса Монако , Софи Лорен, Ричард Гир и другие мировые знаменитости.

"Приходила принцесса Монако на мою "Травиату" в Монте-Карло. Приходила Софи Лорен, Ричард Гир. С Ричардом Гиром я знакомилась, он делал мне комплименты", - отметила она.

По словам Гарифуллиной, во время гастролей ей также доводилось встречаться со звездами мировой музыкальной индустрии. "Очень много звезд было. Я много пела в Азии - там была даже Тейлор Свифт", - сказала певица.

Отдельно артистка вспомнила встречу с обладательницей премии "Оскар" Сьюзан Сарандон, которая произвела на нее большое впечатление.

"Был очень приятный разговор с Сьюзан Сарандон. Мы долго общались. Я обожаю ее, тогда я только посмотрела сериал "Вражда" о двух голливудских звездах "золотого Голливуда". Она оскароносная актриса, легенда", - рассказала Гарифуллина.

По ее словам, Сарандон была впечатлена ее вокальными данными и сделала ей необычный комплимент.

"Она спросила: "Ты такая худенькая, стройненькая, где у тебя умещается этот голос? Много людей из мира кино и высокой моды восхищаются оперой", - добавила певица.