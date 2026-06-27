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Гарифуллина рассказала о знакомстве с Брюсом Уиллисом - РИА Новости, 27.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:09 27.06.2026
Гарифуллина рассказала о знакомстве с Брюсом Уиллисом

Гарифуллина рассказала о знакомстве с Брюсом Уиллисом и Сьюзан Сарандон

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАида Гарифуллина
Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аида Гарифуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперная певица Аида Гарифуллина встречалась с известными людьми, включая американских актеров Брюса Уиллиса и Сьюзан Сарандон.
  • Брюс Уиллис посещал спектакли Гарифуллиной и заходил за кулисы, чтобы пообщаться с исполнителями.
  • Среди гостей постановок Гарифуллиной были принцесса Монако, Софи Лорен, Ричард Гир и другие мировые знаменитости.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что во время выступлений на крупнейших мировых сценах встречалась со многими известными людьми, в том числе с американскими актерами Брюсом Уиллисом и Сьюзан Сарандон.
По словам артистки, Уиллис не только посещал ее спектакли, но и нередко заходил за кулисы, чтобы лично пообщаться с исполнителями.
"Брюс Уиллис приходил, это было в 2018 году. Он потом приходил к нам за кулисы, всех обнимал, целовал и говорил, какие мы потрясающие и как ему все нравится", - сказала Гарифуллина.
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Певица также рассказала, что среди гостей ее постановок были принцесса Монако, Софи Лорен, Ричард Гир и другие мировые знаменитости.
"Приходила принцесса Монако на мою "Травиату" в Монте-Карло. Приходила Софи Лорен, Ричард Гир. С Ричардом Гиром я знакомилась, он делал мне комплименты", - отметила она.
По словам Гарифуллиной, во время гастролей ей также доводилось встречаться со звездами мировой музыкальной индустрии. "Очень много звезд было. Я много пела в Азии - там была даже Тейлор Свифт", - сказала певица.
Отдельно артистка вспомнила встречу с обладательницей премии "Оскар" Сьюзан Сарандон, которая произвела на нее большое впечатление.
"Был очень приятный разговор с Сьюзан Сарандон. Мы долго общались. Я обожаю ее, тогда я только посмотрела сериал "Вражда" о двух голливудских звездах "золотого Голливуда". Она оскароносная актриса, легенда", - рассказала Гарифуллина.
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По ее словам, Сарандон была впечатлена ее вокальными данными и сделала ей необычный комплимент.
"Она спросила: "Ты такая худенькая, стройненькая, где у тебя умещается этот голос? Много людей из мира кино и высокой моды восхищаются оперой", - добавила певица.
Аида Гарифуллина - российская оперная певица, заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов. Она выступает на крупнейших мировых сценах, включая "Ковент-Гарден" в Лондоне, Венскую государственную оперу и Парижскую национальную оперу, и регулярно участвует в международных музыкальных фестивалях.
 
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