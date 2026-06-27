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Гарифуллина рассказала, на каком языке предпочитает петь оперные партии - РИА Новости, 27.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:38 27.06.2026 (обновлено: 10:29 27.06.2026)
Гарифуллина рассказала, на каком языке предпочитает петь оперные партии

Аида Гарифуллина призналась, что предпочитает петь на итальянском языке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОперная певица Аида Гарифуллина
Оперная певица Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оперная певица Аида Гарифуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аида Гарифуллина предпочитает исполнять оперные партии на итальянском языке.
  • По мнению певицы, итальянский язык обладает большей плавностью и вокальной гибкостью по сравнению с русским.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что предпочитает исполнять оперные партии на итальянском языке.
"Я люблю петь на итальянском. Хотела бы сказать, что на русском, но на самом деле русский довольно сложный язык для пения, особенно в опере", - сказала певица.
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По ее словам, итальянский язык в оперном исполнении обладает большей плавностью и вокальной гибкостью.
"Я пела не одну русскую оперу, и это всегда требует очень сильной дикции. В то время как итальянский - очень мягкий язык, и необязательно выговаривать каждое слово до конца", - отметила она.
Гарифуллина - российская оперная певица, лауреат международных конкурсов. Она выступает на крупнейших мировых сценах, включая "Ковент-Гарден" в Лондоне, Венскую государственную оперу и Парижскую национальную оперу, и регулярно участвует в международных музыкальных фестивалях.
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