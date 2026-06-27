Краткий пересказ от РИА ИИ Аида Гарифуллина предпочитает исполнять оперные партии на итальянском языке.

По мнению певицы, итальянский язык обладает большей плавностью и вокальной гибкостью по сравнению с русским.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что предпочитает исполнять оперные партии на итальянском языке.

"Я люблю петь на итальянском. Хотела бы сказать, что на русском, но на самом деле русский довольно сложный язык для пения, особенно в опере", - сказала певица.

По ее словам, итальянский язык в оперном исполнении обладает большей плавностью и вокальной гибкостью.

"Я пела не одну русскую оперу, и это всегда требует очень сильной дикции. В то время как итальянский - очень мягкий язык, и необязательно выговаривать каждое слово до конца", - отметила она.