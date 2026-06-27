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Тренер сборной Ирана рассказал, что будет делать команда в случае вылета - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
11:06 27.06.2026 (обновлено: 12:10 27.06.2026)
Тренер сборной Ирана рассказал, что будет делать команда в случае вылета

Галенои: футболисты Ирана отдохнут на пляже в Мексике, если выйдут из группы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Иран
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что футболисты пойдут отдыхать на пляж в Мексике, если узнают о выходе из группы.
  • Сборная Ирана пока находится на третьем месте в своей группе G с тремя ничьими и на шестом месте среди команд, занявших третьи места на групповом этапе.
  • Выход сборной Ирана в плэй-офф зависит от результатов других команд.
СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Иранские футболисты отдохнут на пляже в Мексике, когда узнают, что вышли из группы, заявил главный тренер сборной Амир Галенои.
"Завтра, если мы узнаем, что вышли, пойдем на пляж", - сказал Галенои на пресс-конференции после ничьей со сборной Египта.
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Он сообщил, что команда не покидает расположения гостиницы, ни в США до матчей, ни в Мексике, где базируется. "Мы приехали играть, а не отдыхать", - сказал тренер.
"Мы должны дождаться завтра", - сказал Галенои о перспективах выхода сборной в плэй-офф.
"Мы готовы играть с любой командой на следующем этапе", - подчеркнул тренер.
Иран с тремя окончившимися вничью матчами на третьем месте в своей группе G. В следующий этап выйдут восемь команд, занявших третьи места на групповом этапе. Иран пока на шестом месте в этой статистике. Выход сборной в плэй-офф зависит от результата других команд.
Иран не встретится со сборной США, которая досрочно вышла из группового этапа, в следующем круге.
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