Тренер сборной Ирана рассказал, что будет делать команда в случае вылета

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что футболисты пойдут отдыхать на пляж в Мексике, если узнают о выходе из группы.

Сборная Ирана пока находится на третьем месте в своей группе G с тремя ничьими и на шестом месте среди команд, занявших третьи места на групповом этапе.

Выход сборной Ирана в плэй-офф зависит от результатов других команд.

СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Иранские футболисты отдохнут на пляже в Мексике, когда узнают, что вышли из группы, заявил главный тренер сборной Амир Галенои.

"Завтра, если мы узнаем, что вышли, пойдем на пляж", - сказал Галенои на пресс-конференции после ничьей со сборной Египта

Он сообщил, что команда не покидает расположения гостиницы, ни в США до матчей, ни в Мексике, где базируется. "Мы приехали играть, а не отдыхать", - сказал тренер.

"Мы должны дождаться завтра", - сказал Галенои о перспективах выхода сборной в плэй-офф.

"Мы готовы играть с любой командой на следующем этапе", - подчеркнул тренер.

Иран с тремя окончившимися вничью матчами на третьем месте в своей группе G. В следующий этап выйдут восемь команд, занявших третьи места на групповом этапе. Иран пока на шестом месте в этой статистике. Выход сборной в плэй-офф зависит от результата других команд.