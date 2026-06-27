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Сборная Бельгии обыграла Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
08:11 27.06.2026
Сборная Бельгии обыграла Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Бельгии обыграла Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026

© Фото : Социальные сети сборной Бельгии по футболуКевин Де Брейне
Кевин Де Брейне - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Бельгии по футболу
Кевин Де Брейне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Новой Зеландии проиграла команде Бельгии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 5:1.
  • Бельгийцы набрали 5 очков и вышли в 1/16 финала с первого места в группе, второе место заняла сборная Египта.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Новой Зеландии уступила команде Бельгии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы G прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 5:1 в пользу бельгийцев. У победителей дубль оформил Леандро Троссард (28-я и 50-я минуты), по одному мячу забили Кевин Де Брейне (66), Ромелу Лукаку (86) и Алексис Салемакерс (90+4). Гол новозеландцев на счету Элайджи Джаста (84).
Бельгийцы набрали 5 очков и вышли в 1/16 финала с первого места в группе. Второе место и еще одну путевку в плей-офф завоевала сборная Египта (5 очков). Третьей стала команда Ирана (3), замкнули таблицу новозеландцы (1). Чемпионат мира завершится 19 июля.
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