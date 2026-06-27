Сборная Бельгии обыграла Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сборная Новой Зеландии уступила команде Бельгии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Бельгийцы набрали 5 очков и вышли в 1/16 финала с первого места в группе. Второе место и еще одну путевку в плей-офф завоевала сборная Египта (5 очков). Третьей стала команда Ирана (3), замкнули таблицу новозеландцы (1). Чемпионат мира завершится 19 июля.